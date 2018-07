NAUFRAGIO IN THAILANDIA | 49 TURISTI DISPERSI IN MARE Ultime notizie | Phuket | due

NAUFRAGIO in Thailandia : 2 barche di turisti si ribaltano/ Ultime notizie : almeno 7 dispersi in mare : Naufragio in Thailandia: 2 barche di turisti si ribaltano: sono almeno 7 le persone disperse ma il numero potrebbe essere molto più alto. I due incidenti non sarebbero collegati.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:48:00 GMT)