NASCE NUOVA EDIZIONE DEL NARNIA FESTIVAL

Musica e arti si fondono e NASCE una nuova edizione del Narnia Festival : Il cartellone che ospita oltre 50 appuntamenti in poco più di 10 giorni proseguirà proponendo eventi che spaziano tra tanti generi Musicali ma anche spettacoli di danza, teatro e arte. Verrà messa in ...

Ing : NASCE la nuova rete di consulenti finanziari : Ing, il colosso olandese pioniere nel digital banking con oltre 37 milioni di clienti in tutto il mondo, si prepara a ingaggiare 100 nuovi consulenti entro il 2019 per formare la nuova generazione di ...

Tennis - NASCE la World Team Cup 2020! Una concorrente per la Coppa Davis? La nuova competizione dell’ATP : La ATP ha ufficializzato la nascita della World Team Cup a partire dal 2020. L’organo sovrano del Tennis internazionale lancerà quella che sarà a tutti gli effetti una Coppa del Mondo per squadre: si disputerà a gennaio, assegnerà punti per il ranking e avrà un montepremi stellare di 15 milioni di euro. Sarà proprio questo torneo ad aprire la stagione agonistica, si giocherà a gennaio e dunque probabilmente prima degli Australian Open. Al ...

Ciclismo - sta NASCEndo una nuova e grande squadra : Marc Biver non è certamente una figura nuova nel mondo del Ciclismo professionistico. E' stato per anni manager di corridori, per poi prendere la guida della Astana nel 2007. Negli ultimi tempi Biver ...

Siracusa. Lavori al Maniace - NASCE tra polemiche la nuova Piazza d'Armi. 'Vi spiego cosa stiamo facendo' : Confermata, all'interno del grande spazio, la presenza di un punto ristoro e l'autorizzazione per un'arena all'aperto per spettacoli , a pagamento, , insieme a mille metri quadrati di prato, panchine,...

NASCE NUOVA compagnia teatrale - i Minolli : debutto al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro : ... ma soprattutto un modo per ripercorrerne i passi impegnandosi, così come fece Troisi, non solo nel Teatro, ma anche nella creazione di cortometraggi e, in generale, di spettacoli di varia natura. ...

LIN ORA VILLAGE : NASCE LA NUOVA AREA DEGLI EVENTI A CAPACCIO PAESTUM : I biglietti DEGLI spettacoli, quelli a pagamento, si potranno acquistare tramite i canali ufficiali di prevendita Ticketone. «È una manifestazione di caratura internazionale che contribuirà ad ...

La nuova Italia sta NASCEndo - tanti giovani su cui puntare Video : La nuova Italia sta nascendo: la nazionale azzurra, anche se ha perso 3-1 con la Francia, squadra molto più forte individualmente e una tra le favorite alla vittoria finale insieme a Spagna e Germania, sta mettendo basi solide per il futuro. Tabellino della gara In rete, nella partita giocatasi a Nizza, l’attaccante dell'Atletico Madrid Griezmann, su rigore. Un rigore abbastanza dubbio, rivisto anche al Var: Lucas Hernandez entrato in area si ...

La nuova Italia sta NASCEndo - tanti giovani su cui puntare : La nuova Italia sta nascendo: la nazionale azzurra, anche se ha perso 3-1 con la Francia, squadra molto più forte individualmente e una tra le favorite alla vittoria finale insieme a Spagna e Germania, sta mettendo basi solide per il futuro. Tabellino della gara In rete, nella partita giocatasi a Nizza, l’attaccante dell'Atletico Madrid Griezmann, su rigore. Un rigore abbastanza dubbio, rivisto anche al Var: Lucas Hernandez entrato in area si ...

NASCE una nuova sezione della Fidas : ... ha illustrato il nuovo regolamento del sistema sangue calabrese e del compito dei volontari di arginare le cosiddette fake news che gravitano intorno al mondo della donazione di sangue. Si è ...

NASCE la nuova Now Tv e lancia anche la Smart Stick : Come anticipato negli scorsi giorni da Wired, sono in arrivo numerose novità per quanto riguarda l’internet tv di Sky. Now Tv, infatti, si rinnova non solo nei colori del logo e nell’interfaccia grafica della sua homepage, più leggibile e con contenuti in evidenza meglio esposti, ma ripartendo proprio dalle basi della sua piattaforma. È stato dunque avviato l’allineamento con il sistema operativo europeo, comune a tutti i ...

Nohow – NASCE il nuovo brand Made in Italy di Mariano Di Vaio : una nuova sfida per il re degli influencer [GALLERY] : Mariano Di Vaio e la sua nuova avventura come imprenditore nel mondo della moda Un talento universale che cresce di anno in anno, proprio come le sue sfide. A poche settimane dalla nomina di Forbes come uno degli under30 più influenti nel settore moda/retail/e-commerce, Mariano Di Vaio, il noto top influencer italiano uomo più famoso al mondo con oltre 11 milioni di followers sui social network, lancia nella prestigiosa Galleria Vittorio ...

NASCE una nuova NOW TV - migliora esperienza di visione e arriva la Smart Stick : NOW TV si rinnova completamente con una nuova home page, un’esperienza di visione ancora più coinvolgente, un innovativo device portatile e leggero, e contenuti pensati ad hoc per ...

NASCE l'Alleanza per una nuova riforma dell'agricoltura : ... di protagonisti dal mondo dell'impresa agricola ed agroalimentare, dell'Associazionismo, del mondo sindacale, della cultura e della scienza, di diversi parlamentari e rappresentanti di forze ...