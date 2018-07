Nas | sequestrate 100 tonnellate di cibo bio | etichette irregolari e topi tra le merci

Blastingnews

: Biologico, sequestrate oltre 100 tonnellate di alimenti irregolari - SkyTG24 : Biologico, sequestrate oltre 100 tonnellate di alimenti irregolari - salutedomani : #Carabinieri #NAS: controlli alla filiera 'biologica'. Sequestrate 100… - salutedomani : #Carabinieri #NAS: controlli alla filiera 'biologica'. Sequestrate 100… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Merce dichiarata biologica ma che in realta' non lo era per nulla: questo è quanto scoperto dai Nas che hanno effettuato sequestri VIDEO dibio per 100. In alcune ditte sono stati ritrovatiche si aggiravano tra la merce,ta' all'interno delleo addiritturascaduto. Da Bologna ad Aosta ed anche nel milanese, tre aziende sono state fatte chiudere dai carabinieri perché non rispettavano i parametri igenico-sanitari. A partire da marzo, le forze dell'ordine hanno appurato 49 violazioni da parte di ditte sedicenti bio. Quest'ultime sono state sanzionate per un totale di 55 mila euro. Frode ai danni dei cittadini Le sanzioni emanate sono da attribuirsi al mancato controllo di sicurezza all'interno dei prodotti rivenduti, conservazione di cibi in maniera non adeguata e false o non soddisfacenti VIDEO. I Nas, durante una ...