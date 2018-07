Napoli | visite mediche per Karnezis | nel pomeriggio la firma

Napoli - visite mediche per il portiere Meret a Villa Stuart : Alex Meret arriva a Villa Stuart, a Roma, per effettuare le visite mediche. Il portiere classe 1997, proveniente dall'Udinese, è pronto a firmare un contratto col Napoli di Carlo Ancelotti.

Fabian Ruiz al Napoli / Calciomercato - visite mediche effettuate dal centrocampista spagnolo : Fabian Ruiz al Napoli, Calciomercato: visite mediche effettuate dal centrocampista che arriva dal Betis Siviglia per sostituire Jorginho partito verso il Manchester City di Guardiola.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Napoli - rivivi la giornata delle visite mediche di Verdi : 15.30 TERMINA LA PRIMA PARTE - Termina la prima parte delle visite mediche, ora Verdi si sta spostando all'istituto di medicina dello Sport a Roma, assieme al suo procuratore Donato Orgnoni. 15.10 ...

Napoli - Verdi alle visite mediche e Hamsik pressa per partire : Roma l'epicentro del mercato del Napoli perché tutte le scelte strategiche passano dalla Capitale, dove Aurelio De Laurentiis risiede e fa affari. A Napoli il presidente si è visto di recente per il ...