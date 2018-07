Napoli | ufficializzato l’arrivo di Fabian Ruiz dal Betis

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018)è un nuovo calciatore del, arriva il rinforzo a centrocampo per mister Ancelotti, verso l’addio Jorginho Ilha“di aver acquisito a titolo definitivo dal Realle prestazioni sportive diPena che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023”.Pena è nato a Los Palacios y Villafranca, in Spagna, il 3 aprile 1996. La sua carriera è iniziata al Realnel Settore giovanile dove cresce prima di passare alB nel 2014. Poi torna in prima squadra al Realdove disputa due stagioni nella Liga. Passa all’Elche per una breve parentesi per poi tornare nel 2017/18 al. In carriera conta 50 presenze e 3 gol nella Liga, 24 presenze e un gol nella Liga 2, oltre a 23 presenze e 3 gol nella Segunda Divisione. L’anno scorso alha giocato 35 gare con all’attivo 3 ...