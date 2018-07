Napoli | ufficiale l' acquisto di Karnezis | conclusa la ricerca dei portieri per gli azzurri

Fabian Ruiz al Napoli / Ufficiale la firma dell'uruguaiano : nuovo rinforzo per Ancelotti : Fabian Ruiz al Napoli : è Ufficiale la firma sul contratto che lega il centrocampista uruguaiano ai partenopei, che hanno pagato al Betis i 30 milioni previsti dalla clausola rescissoria(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:52:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli - Ufficiale la cessione di Giaccherini al Chievo : Il NAPOLI ha ufficializzato la cessione di Emanuele Giaccherini a titolo definitivo al Chievo . L'ex esterno della Nazionale era passato nello scorso mese di gennaio in prestito dagli azzurri ai ...

Mercato - ufficiale Cancelo alla Juve. Napoli vicinissimo a Lainer : ROMA - La settimana scorsa è stata quella dei centrocampisti, in questa è iniziata corsa al difensore. Juventus e Napoli si sono già mosse per sistemare le corsie, altri invece possono essere i ...

Dimaro - il programma ufficiale del ritiro del Napoli dal 10 al 30 luglio : Sul piano degli spettacoli il programma prevede i tradizionali appuntamenti con il Cabaret di Made in Sud , giovedì 19 luglio e lunedì 23 luglio , Piazza Madonna della Pace a Dimaro , ore 21.15, e Gino ...

Calciomercato Arsenal - ufficiale l'arrivo di Leno : niente Napoli per il portiere tedesco : Si assottiglia la lista dei portieri seguiti dal Napoli , dopo l'ufficialità di Rui Patricio al Wolverhampton , ecco arrivare anche quella di Bernd Leno all' Arsenal . Seguito a lungo dal club azzurro ...

Napoli - Verdi è ufficiale contratto di 5 anni. Ancelotti 'Riparto da Sarri' : ROMA - Simone Verdi è un nuovo giocatore del Napoli . Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di oggi e durate circa sei ore per alcuni test medici da ripetere, l'attaccante , 26 anni, ha ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...