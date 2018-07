Napoli | morì in auto schiacciata dall' albero | condannato anche un vigile del fuoco

L'appello del malato terminale : 'Comune di Napoli - rilasciami il certificato o morirò senza nozze' : Da due settimane Francesco Cars vive un incubo. Ha richiesto un certificato al Comune di Napoli utile per contrarre il matrimonio ma finora non è arrivato nulla. Il rito è fissato per il 4 luglio, e ...

Sparano allo chef immigrato a Napoli : "Ridevano - credevo di morire” : Corso Umberto, ferito all’addome con fucile a pallini: “ È razzismo, Salvini fermi la sua propaganda”

Tumori : al Pascale di Napoli un'iniezione contro il cancro al seno : Questa nuova combinazione e' disponibile nell'ambito di un protocollo sperimentale di terapia pre-operatoria di cui il Pascale e' coordinatore e primo centro attivo al mondo. "La combinazione di due ...

Napoli : danni al terreno di gioco del San Paolo dopo concerto in memoria di Pino Daniele : Il terreno di gioco del San Paolo ha subito diversi danni in occasione del megaconcerto in memoria di Pino Daniele che si è tenuto due giorni fa, ospitando il pubblico anche sul prato. Oggi il Napoli ha effettuato un sopralluogo da cui è emerso che diverse zone del terreno di gioco sono rovinate e dovranno subire una rizollatura, in particolare nei pressi delle panchina. I provvedimenti per il terreno di gioco saranno decisi dall’agronomo ...

Napoli - all'Universiità Federico II laurea alla memoria a Massimo Troisi : ... la sete di sapere e le loro ambizioni si affiancano i laureati, un numero ormai infinito, molti illustri, nostri laureati che sono diventati professionalità affermate in tutte le parti del mondo. In ...

"Pino è" - notte di magia al San Paolo di Napoli in memoria di Pino Daniele : Il 7 giugno 2018 Napoli - lo Stadio San Paolo, in particolare - è stata la cassa di risonanza che ha trasmesso nelle case di tutti gli italiani l’amore per Pino Daniele. ‘Pino è&rsquo...

Napoli choc - vandalizzata l'opera in memoria di Pino Daniele ai Quartieri Spagnoli : L'immagine di Pino Daniele con la sua chitarra e i versi di 'A me me piace 'o blues' da questa mattina non danno più il benvenuto a cittadinie turisti a Vico Due Porte a Toledo, all'inizio dei ...

Pizza Pascalina in grado di prevenire i tumori : realizzata a Napoli : Da molti anni, ormai, la prevenzione dei tumori è una prerogativa fondamentale per molte associazioni italiane. Di sane abitudini e comportamenti corretti al fine di prevenire la formazione di cellule tumorali nel nostro corpo ne sono stati trovati moltissimi. Un alimento particolare che ha stupito gli Italiani è la Pizza: pare, infatti, che sia stato studiato un tipo di alimento in grado di prevenire la formazione del cancro. Il suo nome è ...

Arriva la boxe a Napoli un Memorial al Quartierei Spagnoli : Per noi è importante che lo sport sia vicino ai giovani e, anche considerando le difficoltà del quartiere nel quale operiamo, siamo i primi ad andare in giro senza aspettare che i ragazzi vengano da ...