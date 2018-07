Napoli | immigrato precipita dal terzo piano del centro d' accoglienza e muore

Napoli - false accuse a un immigrato : arrestati tre carabinieri : Napoli, false accuse a un immigrato: arrestati tre carabinieri Napoli, false accuse a un immigrato: arrestati tre carabinieri Continua a leggere L'articolo Napoli, false accuse a un immigrato: arrestati tre carabinieri proviene da NewsGo.

Arrestati tre carabinieri a Napoli : false accuse a un immigrato per terrorismo : Avevano inventato un'inchiesta, accusando ingiustamente di terrorismo un immigrato per ottenere un encomio. Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano sono stati Arrestati in esecuzione ...

False accuse a un immigrato - arrestati tre carabinieri a Napoli : Sostenevano che custodisse armi clandestine e avevano ipotizzato il suo coinvolgimento in attività terroristiche, ma non era vero: i tre militari sono stati sospesi dall'Arma

Napoli - immigrato dà in escandescenze e si scaglia contro l'auto di scorta del magistrato : arrestato : Si è scagliato contro la vettura di scorta di un magistrato, danneggiandola, e poi ha aggredito con calci e pugni l'autista e l'ufficiale di scorta, successivamente costretti a...

Konatè - immigrato colpito : 'Amavo Napoli - ora la città sta cambiando - forse andrò via' : Dell'auto che rallenta, il fucile a salve che sbuca dal finestrino e dei due balordi che gli sparano la notte del 21 giugno Bouyagui Konatè, malese di 22 anni, conserva con rabbia il ricordo. L'addome ...

Immigrato ferito a Napoli da un'auto in corsa. 'Sparavano e ridevano' : 'Era mezzanotte, avevo appena finito di lavorare, stavo andando verso corso Umberto quando due persone dentro una macchina hanno sparato verso di me con un fucile a piombini. Poi si sono messi a ...