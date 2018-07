Napoli | Ghoulam operato | allenamenti tra un mese

'Napoli - Ghoulam tornerà ad allenarsi tra un mese' : NAPOLI - Faouzi Ghoulam riprederà ad allenarsi tra un mese, se arriverà l'ok medico dopo l'operazione a cui si è sottoposto ieri. Lo ha spiegato il medico del Napoli Alfonso De Nicola : ' L'operazione ...

Napoli - nuova operazione per Ghoulam. Dettagli e tempi di recupero : In queste ore all'ex Saint-Etienne sarà rimosso il filo metallico inserito mesi fa nella sua rotula: tornerà in gruppo tra una ventina di giorni

Napoli - Ghoulam ancora operato. Visite mediche per Meret : Via vai di calciatori azzurri oggi a Villa Stuart, vecchi e nuovi. Faouzi Ghoulam è stato operato questa mattina dal professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola. Il ...

Raúl Albiol resta all'ombra del Vesuvio, rinnovando il proprio contratto fino al 2021

Napoli - ansia Ghoulam per il ginocchio : si cura negli Usa - club irritato : L'esterno sinistro algerino si trova in vacanza negli Stati Uniti, a Miami, e si è affidato a un preparatore della Nba

Ghoulam alla Juventus?/ Se parte Alex Sandro i bianconeri pronti ad un'offerta per il terzino del Napoli : La Juventus avrebbe puntato su Faouzi Ghoulam, terzino algerino in forza al Napoli, in caso di partenza di Alex Sandro cercato dal Manchester United e dai tedeschi del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Serie A Napoli - i convocati : contro il Torino rientra Ghoulam : Napoli - Allenamento pomeridiano di rifinitura per il Napoli e convocazioni, in vista della gara contro il Torino di domani al San Paolo. Il programma di oggi ha previsto torello in avvio e ...