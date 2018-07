Napoli | Fabian Ruiz | ' Sono felice | mi trovo in un posto fantastico'

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz in arrivo in Italia : nel pomeriggio di oggi le visite mediche : Il centrocampista spagnolo è in arrivo in Italia, sbarcherà a Roma nel pomeriggio e poi svolgerà le visite mediche con il club azzurro Giornata di visite mediche in casa Napoli, si è sbloccata infatti la trattativa per Fabian Ruiz. Il calciatore è in viaggio verso l’Italia, sbarcherà a Roma e sosterrà i test fisici a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà alla società del presidente De Laurentiis. A sottoporsi alle ...