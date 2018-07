Napoli | armi e false uniformi dei carabinieri nascoste in campo rom tra Mugnano e Scampia

Darmian pronto a tornare in Italia : “Inter - Juve e Napoli? Ecco cosa dico” : Matteo Darmian si appresta a lasciare il Manchester United durante questa calda estate che dovrebbe riportarlo in Serie A Matteo Darmian è uno dei pezzi pregiati del calciomercato. La sua intenzione di lasciare la Premier League è stata chiara sin dall’inizio della sessione e nelle prossime ore potrebbero arrivare news importanti sul suo conto. “Italia? Se quella palla fosse entrata forse oggi staremo parlando di altro, ma ...

Napoli - San Giovanni a Teduccio : scoperte e sequestrate armi e munizioni - : ... teatro negli ultimi tempi di varie "stese", le azioni dimostrative con plateale esplosione di colpi di pistola in aria o contro le case di personaggi a vario titolo legati al mondo della mala. Nel ...

"Qui a Napoli non ci sono anestesisti e non possono operarmi. Amici aiutatemi - ho bisogno di voi" : "Si può morire di carcinoma maligno a Napoli nell'estate 2018? Sì, si può morire. Amici, aiutatemi: ho bisogno di voi". Questo il drammatico appello su Facebook scritto da Maria Dolores Peduto, 55 anni di Napoli, architetto. Maria Dolores, scrive "Il Mattino", appena un mese fa, dopo una mammografia, ha scoperto di avere un tumore al seno. Ora è in cura all'ospedale "Incurabili" di Napoli, ma non può operarsi ...

Calciomercato - Tolisso : 'De Laurentiis mi telefonò per portarmi al Napoli' : Cresciuto nel Lione e passato al Bayern l'anno scorso per 41 milioni di euro, Tolisso ha svelato alla Gazzetta dello Sport di aver avuto la possibilità di trasferirsi in serie A : "Sono stato davvero ...

Rai : il Napoli prova a strappare Darmian alla Juve - offerti 18 milioni allo United : Il collega di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: 'Poche ore fa il Napoli ha offerto 18 milioni di euro al Manchester United per Darmian, perché ha saputo che la Juve è ferma a 13 milioni, ...

Mercato - Napoli vicino a Verdi. Juventus - arriva Darmian. Pochettino chiama il Real - e il Tottenham vira su Sarri : ROMA - 'Sono felice a Londra, ma tutti abbiamo dei sogni'. Mauricio Pochettino lancia un chiaro messaggio al Real Madrid che, dopo l'addio di Zidane, deve trovare un allenatore per sostituire il ...

Napoli - Ancelotti ringrazia Allegri : 'Un onore confrontarmi con te' : TORINO - 'Grazie Max, un onore confrontarmi con te'. Il neo tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha risposto così, via twitter, al collega Massimiliano Allegri che ieri dopo la notizia del suo ingaggio ...