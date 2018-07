Napoli | aggressione Arturo | i tre ragazzi imputati si accusano a vicenda

Napoli - un altro medico preso a pugni in faccia : nuova aggressione al Cardarelli : pugni in faccia contro il medico finito al pronto soccorso con un labbro spaccato, contusioni e un trauma cranico. L'ennesima aggressione violenta contro il personale sanitario, è avvenuta stamane, ...

Napoli - ancora un'aggressione in ospedale : colpi di casco contro infermiere : Un infermiere è stato aggredito questa mattina tra le mura dell' ospedale San Gennaro, dove stava prestando servizio. Il sanitario di 65 anni, in servizio presso l'ambulatorio di Dermatologia, è stato ...

Nuova aggressione ai danni dei medici e degli operatori del 118 di Napoli : Stamane “una folla inferocita ha circondato un mezzo di soccorso del 118 di Napoli mettendo a rischio il soccorso di un uomo appena coinvolto in un incidente stradale“: l’episodio – spiega una nota – è ricostruito sulla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate“, nota per i bollettini delle aggressioni ai medici . Il post è intitolato “ aggressione n.34 del 2018”. Alle 5.28 del mattino, si ...

Napoli - ambulanza circondata e presa a calci : 'È la 34esima aggressione dall'inizio dell'anno' : L' ambulanza circondata , i calci sulle fiancate, l'autista preso per il bavero. È successo stanotte a Coroglio, dove la postazione San Paolo del 118 era intervenuta, intorno alle 5.30, per soccorrere ...

Aggressione ad ambulanza a Napoli : ferita un’infermiera : Aggressione ad ambulanza a Napoli : ferita un’infermiera Una persona, con un paletto di ferro, ha rotto il vetro del mezzo che trasportava in codice rosso un paziente. È successo in largo Antignano. L’addetta del 118 ha riportato traumi ed escoriazioni. Il presidente dell'Ordine dei medici: " Napoli come ...

Aggressione ad ambulanza a Napoli : ferita un'infermiera - : Una persona, con un paletto di ferro, ha rotto il vetro del mezzo che trasportava in codice rosso un paziente. È successo in largo Antignano. L'addetta del 118 ha riportato traumi ed escoriazioni. Il ...

Aggressione ai medici del 118 - Silvestro Scotti : «Napoli come Raqqa. Le Istituzioni devono intervenire» : «Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa». Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, condanna fermamente l’ennesimo episodio di violenza che ha coinvolto stavolta un equipaggio del 118 della Croce Rossa italiana. «come presidente dell’Ordine dei medici esprimo tutta la mia solidarietà alla collega coinvolta, ma anche all’infermiera e all’autista dell’ambulanza. Queste vili ...