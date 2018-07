Nadal e Djokovic al 3° turno

Wimbledon - Nadal e Djokovic al 3/o turno : ANSA, - LONDRA, 5 LUG - Rafael Nadal e Novak Djokovic approdano al terzo turno di Wimbledon: lo spagnolo, n.1 del mondo ma testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha sconfitto per 6-4 6-3 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin. Il serbo, 12/a testa di serie, ha invece battuto l'argentino Horacio Zeballos per 6-1 6-2 6-...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic non sbagliano. Fuori a sorpresa Cilic : Prosegue senza intoppi la corsa di Rafa Nadal a Wimbledon . Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding e numero 1 del mondo, ha battuto nel secondo turno 6-4, 6-3, 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin , numero 77 del ranking. Lo spagnolo non ha certo giocato il suo miglior tennis, chiudendo la pratica in due ore e 23' di ...

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Bolelli Fognini streaming video e tv : Nadal - Djokovic e Kyrgios sul velluto : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: nel secondo turno c'è il derby italiano tra Fabio Fognini e Simone Bolelli, Fabbiano completa l'opera ed elimina Stan Wawrinka(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:54:00 GMT)

Wimbledon : Nadal alla prova Kukushkin - Djokovic per la n. 60 : Wimbledon Il tabellone femminile La numero 1 del mondo Simona Halep, reduce dal trionfo al Roland Garros, sfida la cinese Saisai Zheng, n. 126 del mondo. In campo anche Garbine Muguruza, che affronta ...

Wimbledon - impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno - eliminato Cecchinato. Bene Nadal e Djokovic - ko Sharapova : Nessun problema per la numero uno del mondo Simona Halep, al rientro dopo il trionfo al Roland Garros, e per la campionessa in carica, la spagnola Garbine Muguruza. La rumena ha sconfitto per 6-2 6-4 ...

Wimbledon - impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno. Eliminato Cecchinato - facile esordio per Nadal e Djokovic : Lo spagnolo n.1 del mondo, testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha battuto l'ìsraeliano Dudi Sela lasciandogli solo 8 giochi: punteggio finale 6-3, 6-3, 6-2. Salgono a sei gli azzurri al secondo ...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic - esordio senza problemi : esordio sul velluto per Rafa Nadal a Wimbledon . Lo spagnolo, numero 1 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, ha battuto 6-3, 6-3, 6-2 l'israeliano Dudi Sela , numero 127 del ranking mondiale, capace di spingersi al quarto turno del Championships nel 2009. Per ...

Wimbledon 2018 : tocca a Rafa Nadal e Novak Djokovic. Cinque italiani in campo : debuttano Fognini e Cecchinato : Seconda giornata a Wimbledon. tocca a Rafa Nadal, che apre oggi la sua campagna ai Championships contro l’israeliano Dudi Sela. Sarà l’occasione per rivedere in campo lo spagnolo, che fa il suo debutto stagionale su erba contro un avversario piuttosto comodo, dopo la pausa (meritata) in seguito all’undicesimo trionfo a Parigi. Rafa è uno dei favoriti e non potrebbe essere altrimenti, ma la statistica dice che l’erba gli ...

Laver Cup 2018- Nadal si fa da parte - il compagno di Federer sarà… Novak Djokovic! Il messaggio di Nole è fantastico : Novak Djokovic ha risposto ‘presente’ alla chiamata di Roger Federer per la Laver Cup 2018: il tennista serbo è a dir poco entusiasta di giocare insieme al ‘rivale’ Dal 21 al 23 dicembre, in quel di Chicago, prenderà il via la seconda edizione della Laver Cup, il torneo a squadre che l’anno scorso (prima edizione) ha riscosso grande successo. A differenza di quanto accaduto l’anno scorso, non si potrà ...

Wimbledon – L’analisi di John McEnroe : “Federer favorito. Nadal? Ha l’ansia! E gli occhi di Djokovic…” : John McEnroe ha analizzato i possibili vincitori di Wimbledon: favorito Roger Federer, mentre Nadal e Djokovic, gli altri due big, hanno qualche problema Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. La leggenda del tennis ...