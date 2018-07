Motore va a fuoco - fumo in cabina : paura su un volo easyJet per Creta in partenza da Malpensa : Lunghi momenti di paura su un volo easyJet in partenza da Malpensa in direzione Heraklion, sull'isola di Creta, in Grecia. Appena partito il comandante ha lanciato l'allarme per un...

Motore va a fuoco - paura su un volo easyJet per Creta in partenza da Malpensa : paura su un volo easyJet in partenza da Malpensa in direzione Heraklion, sull'isola di Creta, in Grecia. Appena partito il comandante ha lanciato l'allarme per un Motore a...

Motore va a fuoco - paura su un volo EasyJet per Creta in partenza da Malpensa : di Simone Pierini paura su un volo E asyJet in partenza da Malpensa in direzione Heraklion, sull'isola di Creta, in Grecia. Appena partito il comandante ha lanciato l'allarme per un Motore a fuoco . ...