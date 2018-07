Motore in fiamme | paura sull' aereo a Malpensa | ma era un falso allarme

Paura per l'Arabia Saudita : l'ala dell'aereo in fiamme per un guasto al Motore : l'Arabia Saudita ha temuto il peggio durante il volo che stava portando la nazionale a Rostov, luogo dove si terrà la partita di domani contro l'Uruguay. Sul velivolo, naturalmente, erano presenti tutti i giocatori della squadra e lo staff che hanno avuto Paura per via di alcune fiamme divampate fuori dai motori, sotto l'ala , a causa di un guasto . Il fumo e le fiamme sono state viste dai finestrini del lato destro dell'aereo e hanno subito ...

