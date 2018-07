MotoGp | la nuova squadra satellite Yamaha è il SIC Racing Team

MotoGp – Futuro Pedrosa : Dani ha deciso - al Sachsenring una nuova conferenza stampa : Tutto pronto per l’annuncio ufficiale: Dani Pedrosa ha comunicato che, nel weekend del Gp di Germania, terrà una conferenza stampa per annunciare quale sarà il suo Futuro Manca ancora un ultimo tassello per metter fine al mercato piloti di MotoGp. Dani Pedrosa è attualmente appiedato, dopo l’addio alla Honda, che ha deciso di sostituirlo con Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, già al Montmelò, aveva organizzato una conferenza stampa ...

MotoGp – Vinales ritrova il sorriso ad Assen : “la nuova forcella? Provarla prima ci avrebbe risolto tanti problemi” : Le sensazioni di Maverick Vinales alla fine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Yamaha positivo e fiducioso prima giornata di prove soddisfacenti per la Yamaha ad Assen: Maverick Vinales ha chiuso davanti a tutti le Fp2 del Gp d’Olanda, dopo una prova positiva anche nel mattino, seguito da Iannone e dal suo compagno di squadra Valentino Rossi. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Sensazioni positive ...

MotoGp – Iannone ci va giù pesante : “la nuova chicane è pericolosa! Aleix? Ecco cosa ha fatto - e sbraita pure…” : Andrea Iannone senza peli sulla lingua: il commento del pilota Suzuki sulla nuova chicane e sulla lite con Espargaro in pista durante le Fp2 del Gp di Catalunya Giornata positiva per Andrea Iannone al Montmelò. Il pilota italiano della Suzuki ha chiuso al secondo posto la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya, alle spalle solo di Jorge Lorenzo. Il campione di Vasto è anche stato protagonista di una lite in pista col suo futuro ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Andrea Iannone verso l’Aprilia. Nuova sfida o un nuovo passo indietro della carriera? : “Sicuramente è una cosa che ho voluto con tutto me stesso. Con l’Aprilia i contatti c’erano già stati: sono molto contento che siamo riusciti, dopo tanto corteggiamento, a trovare questo accordo biennale, che significa molto di più di due anni. Il contratto è molto vario e ci sono delle possibilità importanti, che mi rendono molto orgoglioso di avere intrapreso questa strada”. Così Andrea Iannone si era espresso sul suo ...

MotoGp - "nuova vita" per Andrea Iannone : in Aprilia dal 2019 : Un vero e proprio effetto domino. Il motomercato impazza, e dopo Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati, è ormai certo il cambio di scuderia anche per...