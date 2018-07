MotoGP 18 Recensione | il motomondiale di Milestone si rinnova

optimaitalia

: #MotoGP18 Recensione, il motomondiale di #Milestone si rinnova - OptiMagazine : #MotoGP18 Recensione, il motomondiale di #Milestone si rinnova - KingEvolution61 : RT @GamerCode_IT: Abbiamo provato il nuovo MotoGP 18. Tra belle novità e qualche brutto vizio, ecco la nostra personalissima recensione. ht… - Console_Tribe : MotoGP 18 - Recensione - -

(Di giovedì 5 luglio 2018) La stagione sportiva dellaè nel pieno del suo svolgimento, con ilche sta riservando sorprese e controsorprese nel corso delle gare disputate sui circuiti di tutto il mondo. È un'annata che ha visto per ora un Marc Marquez in grande spolvero, e che non a caso guida la classifica con un discreto margine sull'intramontabile Valentino Rossi, secondo, e su Maverick Vinales che segue a pochissima distanza. Ovviamente lo spettacolo televisivo non poteva non essere accompagnato da quello videoludico, e18 trasferisce tutta la potenza dei cavalli motore delle cavalcature meccaniche ai pad degli utenti. Pronti a sfruttare tutti i giri del motore?Vita da centauroImmancabile come sempre ad accogliere i giocatori di18 ci pensa la solita carriera, vero punto di forza dell'esperienza ludica targata. Qui gli utenti avranno l'onere di partire dalla ...