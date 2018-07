Morto a 92 Claude Lanzmann | l’autore di Shoah | il documentario di dieci ore

È Morto Claude Lanzmann - il regista di “Shoah” : Il regista Claude Lanzmann, 92 anni, è morto questa mattina a Parigi: lo ha comunicato Gallimard, la casa editrice della sua autobiografia. Lanzmann era famoso soprattutto per aver diretto Shoah, un documentario del 1985 di quasi dieci ore e girato in Polonia. The post È morto Claude Lanzmann, il regista di “Shoah” appeared first on Il Post.