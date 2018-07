romadailynews

: Montuori: moschea abusiva Montagnola di competenza Municipio VIII: Roma – “Abbiamo fatto le… - romadailynews : Montuori: moschea abusiva Montagnola di competenza Municipio VIII: Roma – “Abbiamo fatto le… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma – “Abbiamo fatto le verifiche per quella che e’ ladel dipartimento Pau e l’immobile risulta a destinazione d’uso artigianale, ma le verifiche ed eventuali interventi repressivi sono dimunicipale. Segnaleremo la situazione alche dovra’ attivarsi con la Polizia locale per intervenire”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica di RomaCapitale, Luca, intervenendo in Assemblea capitolina durante il question time rispondendo a un’interrogazione del capogruppo di Fdi, Andrea De Priamo, sulladi via Aristide Leonori, nel territorio dell’. Come ha spiegato De Priamo. “Si tratta di una vicenda grave, l’immobile di via Aristide Leonori 94 e’ stato adibitomente aquando invece la destinazione d’uso risulta artigianale ...