Montagna | turista cade dalla bicie muore in Cadore

(Di giovedì 5 luglio 2018) Passate le 16 la Centrale del Suem è stato allertata dal 112 per un incidente in bici sotto le Tre Cime di Lavaredo, sulla strada che dal Rifugio Auronzo porta al Lago d’Antorno. Scendendo con la compagna e un gruppo di amici, undella Repubblica Ceca, R.B., 61 anni, su un tornante aveva perso il controllo della bicicletta, un modello a pedalata assistita, ed era caduto a terra, sbattendo la testa. Purtroppo il medico dell’elicottero del Suem di Pieve di, sbarcato nelle vicinanze assieme a infermiere e tecnico del Soccorso alpino, ha solamente potuto constatare il decesso dell’uomo. Gli agenti del Sagf di Auronzo di, intervenuti in supporto alle operazioni e per i rilievi del caso, ottenuto il nulla ostamagistratura per la rimozione hanno affidato la salma al carro funebre, dopo averla ricomposta e imbarellata. Sul posto anche i ...