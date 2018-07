Mondo-crime | gialli e suspense per capire meglio noi stessi

“Addio campionessa”. Stroncata a 17 anni dal cancro. Francesca - promessa del volley - si è arresa dopo una lunga battaglia. Il Mondo della pallavolo in lacrime : Una storia di quelle che non si vorrebbero mai raccontare, che tocca il cuore e lo fa affondare in un gorgo di dolore. Francesca Prosperi aveva 17 anni. Era bella, intelligente, un promessa della pallavolo. Poi due anni fa la scoperta e la diagnosi terribile: cancro. Per due anni ha lottato come una leonessa poi, stamani, si è arresa, il cancro che l’ha portata via mentre era in terapia all’Ospedale Santo Spirito di Pescara. ...