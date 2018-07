Mondiali | tifoso Nigeria chiede asilo

Mondiali 2018 - è lui il tifoso più simpatico? Quando la Colombia segna - il gatto esulta così : Un tifoso Colombiano sta seguendo la nazionale in compagnia del suo fedele compagno felino. Al gol della nazionale scatta l’esultanza sudamericana a cui non si sottrae nemmeno il simpatico gattino che, vestito con la maglia del cuore, festeggia a modo suo i successi della Colombia ai Mondiali di calcio in Russia. L'articolo Mondiali 2018, è lui il tifoso più simpatico? Quando la Colombia segna, il gatto esulta così proviene da Il Fatto ...

Mondiali - Argentina eliminata : un tifoso lancia la tv dal balcone : Il match perso 4-3 contro la Francia e l'uscita di scena dell'Argentina dai Mondiali sono stati per molti una delusione, anche se alcuni hanno parlato da subito di 'cronaca di una morte annunciata'. ...

Mondiali : follia in Argentina dopo l’eliminazione - tifoso butta tv dal balcone [VIDEO] : Mondiali 2018– La sconfitta dell’Argentina contro la Francia ha creato un’enorme delusione tra i tifosi della Nazionale sudamericana, che dopo la qualificazione dai gironi agli ottavi in extremis, speravano di vedere la propria squadra ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. follia in patria dove un supporter albiceleste ha gettato dal balcone la tv dopo la sconfitta di Messi e compagni. Tv buttata in strada: ...

Mondiali Russia - tifoso svela l’indirizzo di casa di Salah : quello che succede è pazzesco : Mondiali Russia – Spettacolo in Russia per i Mondiali del 2018, grande attesa per gli ottavi di finale che preannuncia spettacolo. Nel frattempo nelle ultime ore episodio clamoroso e che ha scatenato il web e che nel dettaglio riguarda l’Egitto e l’attaccante ex Roma Salah. Un tifoso ha infatti postato sui social network l’indirizzo dell’abitazione del calciatore, moltissimi tifosi si sono presentati sotto ...

Mondiali 2018 - ottimismo o follia? Ecco cosa ha fatto questo tifoso inglese : Jamie è un tifoso decisamente ottimista. Dopo la vittoria per 6 a 1 contro Panama (un’epifania) ha deciso di credere nella vittoria finale della sua nazionale alla coppa del mondo di calcio. Jamie Richardson ha 32 anni, vive a Leeds, e si è tatuato la coppa del mondo sulla pancia, con tanto di data. Lo ha deciso quando la partita contro Panama era sul 5 a 0, alla fine del primo tempo “Mi è venuta l’idea e sono andato a ...

Mondiali Russia 2018 - tifoso del Messico perquisito mostra… il ‘pacco’ : il VIDEO diventa virale : I Mondiali in Russia stanno regalando emozioni e colpi di scena, le squadre si preparano in vista degli ottavi di finale, una giornata di pausa, da domani si inizia a fare sul serio. Nel frattempo nelle ultime ore sul web sta circolando un VIDEO che ha scatenato i social, un tifoso del Messico perquisito mostra… il ‘pacco’, la reazione è stata veramente esilarante. Il Messico si prepara per la gara contro il Brasile e nel ...

Mondiali - tifoso molesta giornalista in diretta : lei si infuria. VIDEO - : Julia Guimaraes, reporter dell'emittente brasiliana Globo, aveva passato la linea allo studio, quando un ragazzo si è avvicinato e ha provato a darle un bacio. È il terzo episodio di questo tipo dall'...

Mondiali 2018 Russia - Maguire da tifoso a calciatore : 2 anni dopo replica la stessa foto con gli amici : L'Inghilterra domenica ha spazzato via Panama con un larghissimo 6-1 senza possibilità di replica per gli avversari. Un match che ha visto Harry Kane firmare una tripletta , di cui due su rigore, , ...

Mondiali Russia 2018 – Non ha retto al flop Argentina - ritrovato il cadavere del tifoso di Messi suicida : Non solo feste e sorrisi, ai Mondiali di Russia 2018 anche tragedie da brividi: ritrovato il cadavere del tifoso di Messi suicida La sconfitta dell’Argentina contro la Croazia di qualche sera fa, ai Mondiali di Russia 2018, ha deluso tanti appassionati di sport, tantissimi tifosi argentini e tanti fan che hanno come idolo indiscusso Leo Messi. Dopo il ko argentino, che mette con un piede fuori dai Mondiali la squadra di Sampaoli, un ...

Mondiali Russia 2018 – Calci e pugni allo stadio : tifoso croato massacrato dagli argentini [VIDEO] : Scene raccapriccianti allo stadio ai Mondiali di Russia 2018: tifoso croato pestato dagli argentini durante Argentina-Croazia I Mondiali di Russia 2018 stanno regalando emozioni uniche ed imperdibili: anche senza l’Italia, gli appassionati di Calcio possono godersi un po’ di spettacolo, tra colpi di scena clamorosi e bellissime giocate in campo. Non è però tutto oro ciò che luccica: e anche ai Mondiali di Russia ecco spuntare qualche ...

Una giornalista televisiva è stata molestata da un tifoso di calcio durante un servizio sui Mondiali : Il 14 giugno la giornalista colombiana Julieth Gonzalez Theran, a Saransk, in Russia, per i Mondiali di calcio per la televisione tedesca Deutsche Welle, è stata molestata da un uomo durante un servizio: l’uomo, un tifoso, l’ha stretta per una spalle, The post Una giornalista televisiva è stata molestata da un tifoso di calcio durante un servizio sui Mondiali appeared first on Il Post.