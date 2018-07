Mondiali Russia 2018 | Tabarez fa pretattica in vista del match con la Francia | “Cavani?

Mondiali Russia 2018 - scattano i quarti di finale della rassegna iridata : ecco le quote William Hill : Cominciano i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, si parte con Uuguay-Francia e si finisce con Russia-Croazia: ecco le quote William Hill Il Mondiale entra finalmente nel vivo e per tutte le grandi rimaste le sorprese sono sempre dietro l’angolo. I tifosi di tutto il mondo attendono l’inizio dei quarti di finale, scanditi dall’esclusiva Promo Tifoso di William Hill e come sempre dalle quote Maggiorate anche sugli avvenimenti ...

Mondiali Russia - la rivincita delle ultime : i quarti di finale secondo William Hill : Mondiali Russia – Il fischio d’inizio per questa nuova fase del campionato è fissato per le ore 16 di venerdì: le prime a scendere in campo saranno Uruguay e Francia. Entrambe le squadre hanno dato spettacolo agli ottavi, rispettivamente con uno strepitoso 4-3 sull’Argentina e un emozionante 2-1 sul Portogallo. I transalpini non si fanno mettere al tappeto da una rappresentativa sudamericana da ben nove match Mondiali, anche se ...

Mondiali 2018 Russia - il fratello di Maguire salta l'amichevole con il club per andarsi a vedere i quarti : La qualificazione ottenuta ai danni della Colombia ha ormai scatenato i sogni di gloria del popolo inglese. Il secondo trionfo nella storia dei Mondiali sembra ora davvero a portata di mano, come ...

Mondiali 2018 Russia. Giappone - accoglienza da eroi al ritorno a Tokyo : La Nazionale Giapponese ha sfiorato l'impresa in Russia. L'ottavo di finale contro il Belgio resta fino a questo momento una delle partite più belle del Mondiale. Il Giappone partiva nettamente ...

Il ritorno del novichok in Inghilterra turba i Mondiali in Russia : Roma. Quando martedì il capitano dell’Inghilterra, Harry Kane, si stava avvicinando alla porta per tirare il primo rigore contro la Colombia, lo stadio Otkrite Arena di Mosca sembrava si stesse rivoltando contro la squadra della regina. Non erano fischi o cori colombiani. Erano i russi che in quel m

Mondiali 2018 Russia - record di gol su palla inattiva. E l'Inghilterra ha un segreto : Prima di questa Coppa del Mondo il ct inglese ha visitato gli States e non da turista. Lo scorso febbraio ha assistito al SuperBowl e ne ha approfittato per guardare dal vivo anche una partita di Nba,...

Russia 2018 - le palle di Putin / L’intimidazione al tempo dei Mondiali : Il russo @oldLentach ha twittato una foto che ha già ricevuto più di tremila “cuoricini”. È quella che ritrae una sorridente Kolinda Grabar-Kitarovic, 47 anni, prima presidente donna della Croazia: per una volta tanto, non una di quelle vecchie e piccanti immagini in bikini che hanno spopolato su Internet ma una posa da tifosa qualsiasi, scattata da uno smartphone prima dell’inizio di Danimarca-Svezia. Kolinda indossa una maglietta sponsorizzata ...

Mondiali Russia 2018 – Inghilterra - Pickford e il trucchetto geniale nei rigori : sulla bottiglietta i ‘segreti’ dei rigoristi [FOTO] : Jordan Pickford, portiere dell’Inghilterra, ha utilizzato un trucchetto geniale durante i calci di rigore contro la Colombia: sul collo della bottiglietta aveva segnato i ‘segreti’ dei rigoristi avversari Nella ‘lotteria’ dei rigori ci vuole un mix di abilità e fortuna. Ci sono portieri che decidono un lato nel quale tuffarsi e non lo cambiano per nulla al mondo, altri preferiscono guardare il rigorista e ...

Mondiali Russia 2018 – Ritmo e colori - good vibes verde-oro : i tifosi del Brasile invadono Kazan [GALLERY] : Le strade di Kazan invase dai tifosi del sudamericani: Ritmo, colori e good vibes per i tifosi verde-oro alla vigilia di Brasile-Belgio Una marea verde-oro, fatta di colori sgargianti, musica e Ritmo ha invaso le strade di Kazan: i tifosi sudamericani sono arrivati in città alla vigilia della partita fra Brasile e Belgio valevole dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018.L'articolo Mondiali Russia 2018 – Ritmo e colori, good ...

Mondiali 2018 - boom di presenze in Russia : boom di presenze in Russia per i Mondiali di calcio. Alla vigilia dei match dei quarti di finale, arrivano i primi numeri: sono oltre cinque milioni i turisti – 3,9 milioni dei quali stranieri – ad aver visitato le città che stanno ospitando il torneo iridato. Lo ha fatto sapere il capo dell’Agenzia Federale Russa per il Turismo Oleg Safonov, citato dalla Tass.L'articolo Mondiali 2018, boom di presenze in Russia sembra ...

Mondiali Russia 2018 - oggi non si giocano partite. Da domani i quarti di finale : programma - orari e tv : oggi niente partite ma domani lo show dei quarti di finale avrà finalmente inizio. Il turno precedente ha riservato delle grandi sorprese, una su tutte l’eliminazione della Spagna, tra le candidate al successo finale, sconfitta dalla Russia padrona di casa ai calci di rigore. Russi che ora affronteranno la Croazia, vittoriosa dai tiri dal dischetto. Lotteria dei penalty che si è riproposta anche nella sfida tra Colombia e Inghilterra e ...

Mondiali Russia 2018 - Granqvist pronto a perdersi la nascita del figlio per giocare Svezia-Inghilterra : Svezia-Inghilterra è più importante della nascita del figlio per Andreas Granqvist, difensore della Nazionale svedese “Ho in programma di restare con la squadra. Mia moglie è una donna molto forte ed entrambi conoscevamo la situazione prima che partissi”. Il capitano della Svezia, Andreas Granqvist, è pronto a perdersi la nascita del secondo figlio per giocare la gara dei quarti di finale del mondiale di Russia che gli ...

Mondiali Russia 2018 – Alicia - il segreto di Kylian Mbappè [GALLERY] : Bella e solare: Alicia Aylies, il segreto del successo di Kylian Mbappè Kylian Mbappè si sta rendendo grande protagonista ai Mondiali di Russia 2018, soprattutto dopo la splendida doppietta nel match contro l’Argentina. Adesso la Francia affronterà l’Uruguay di Suarez e Mbappè cercherà ancora una volta di trascinare la sua squadra. Intanto, il gossip va a caccia del suo segreto speciale: Alicia Aylies, la bellissima modella ...

