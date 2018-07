Mondiali Russia 2018 – Inghilterra | Pickford e il trucchetto geniale nei rigori | sulla

Mondiali Russia 2018 – Ritmo e colori - good vibes verde-oro : i tifosi del Brasile invadono Kazan [GALLERY] : Le strade di Kazan invase dai tifosi del sudamericani: Ritmo, colori e good vibes per i tifosi verde-oro alla vigilia di Brasile-Belgio Una marea verde-oro, fatta di colori sgargianti, musica e Ritmo ha invaso le strade di Kazan: i tifosi sudamericani sono arrivati in città alla vigilia della partita fra Brasile e Belgio valevole dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018.L'articolo Mondiali Russia 2018 – Ritmo e colori, good ...

Mondiali 2018 - boom di presenze in Russia : boom di presenze in Russia per i Mondiali di calcio. Alla vigilia dei match dei quarti di finale, arrivano i primi numeri: sono oltre cinque milioni i turisti – 3,9 milioni dei quali stranieri – ad aver visitato le città che stanno ospitando il torneo iridato. Lo ha fatto sapere il capo dell’Agenzia Federale Russa per il Turismo Oleg Safonov, citato dalla Tass.L'articolo Mondiali 2018, boom di presenze in Russia sembra ...

Mondiali Russia 2018 - oggi non si giocano partite. Da domani i quarti di finale : programma - orari e tv : oggi niente partite ma domani lo show dei quarti di finale avrà finalmente inizio. Il turno precedente ha riservato delle grandi sorprese, una su tutte l’eliminazione della Spagna, tra le candidate al successo finale, sconfitta dalla Russia padrona di casa ai calci di rigore. Russi che ora affronteranno la Croazia, vittoriosa dai tiri dal dischetto. Lotteria dei penalty che si è riproposta anche nella sfida tra Colombia e Inghilterra e ...

Mondiali Russia 2018 - Granqvist pronto a perdersi la nascita del figlio per giocare Svezia-Inghilterra : Svezia-Inghilterra è più importante della nascita del figlio per Andreas Granqvist, difensore della Nazionale svedese “Ho in programma di restare con la squadra. Mia moglie è una donna molto forte ed entrambi conoscevamo la situazione prima che partissi”. Il capitano della Svezia, Andreas Granqvist, è pronto a perdersi la nascita del secondo figlio per giocare la gara dei quarti di finale del mondiale di Russia che gli ...

Mondiali Russia 2018 – Alicia - il segreto di Kylian Mbappè [GALLERY] : Bella e solare: Alicia Aylies, il segreto del successo di Kylian Mbappè Kylian Mbappè si sta rendendo grande protagonista ai Mondiali di Russia 2018, soprattutto dopo la splendida doppietta nel match contro l’Argentina. Adesso la Francia affronterà l’Uruguay di Suarez e Mbappè cercherà ancora una volta di trascinare la sua squadra. Intanto, il gossip va a caccia del suo segreto speciale: Alicia Aylies, la bellissima modella ...

Mondiali 2018 Russia - Granqvist pronto a perdersi la nascita del figlio per giocare i quarti di finale : ... ha deciso infatti che rinuncerà alla gioia di neo papà pur di rappresentare il suo Paese e inseguire il sogno di alzare al cielo la Coppa del Mondo . Il suo secondogenito dovrebbe nascere sabato, ...

Mondiali Russia 2018 – Dagli scatti in topless coi cani agli sms col Matador : Sofia Suescun - la nuova fiamma di Cavani [GALLERY] : Sofia Suescun: la consolazione di Cavani dopo l’infortunio ai Mondiali di Russia 2018. Sui social scatti sexy e hot Cavani sta affrontando giorni difficili a causa dell’infortunio procuratosi durante la sfida tra Uruguay e Portogalli agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. El Matador, con ogni probabilità, sarà costretto a saltare la sfida dei quarti di finale della rassegna iridata contro la Francia. ...

Mondiali 2018 Russia - la storia di Fagner : dalla morte sfiorata alla maglia da titolare contro il Belgio : Tra gli elementi del Brasile che si stanno maggiormente mettendo in evidenza figura il nome di Fagner. E pensare che il calciatore al Mondiale non doveva neanche andarci. Tuttavia, la mancata ...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay : alla scoperta di Nahitan Nandez - oltre la garra c'è di più : Nonostante il gioco del calcio si sia evoluto al punto da essere diventato un'esperienza completamente differente da quello delle origini, dal punto di vista atletico, estetico e filosofico, con una ...

Mondiali Russia 2018 : tifoso Nigeria chiede asilo politico : Un tifoso Nigeriano si è rivolto alla polizia di Mosca chiedendo asilo politico. Lo riporta RBK citando fonti nella polizia di Mosca. Il 31enne cittadino Nigeriano ha dichiarato di essere in pericolo di vita per aver partecipato a proteste antigovernative nel suo paese. Il ministero degli interni sta valutando la richiesta di asilo del Nigeriano. Secondo la legge russa, l’asilo politico può essere concesso tramite decreto ...

Mondiali Russia - tifose baciano reporter coreano : la reazione è esilarante [VIDEO] : Si stanno giocando i Mondiali in Russia del 2018, due giorni di pausa prima di riprendere la corsa verso la vittoria finale, da venerdì al via i quarti di finale che prevedono grandi emozioni e colpi di scena. Nel frattempo episodio esilarante, durante un collegamento in diretta due tifose russe hanno baciato un reporter coreano, la reazione è tutta da ridere. Ecco il video che nelle ultime ore sta circolando sul web e che ha scatenato la ...

Mondiali Russia 2018 – On air il nuovo progetto di comunicazione di Fiat Professional : Al via la nuova comunicazione di Fiat Professional per i Mondiali di Russia 2018 Da ieri e fino al 15 luglio è on air il nuovo progetto di comunicazione di Fiat Professional che gioca, in modo divertente, su una delle grandi passioni degli italiani: il calcio. E quale migliore occasione se non i Mondiali di Russia 2018 che si stanno svolgendo proprio in questi giorni? Nata dalla collaborazione tra Fiat Professional, il marchio di ...

Russia 2018 - ristoranti etnici e internazionali dove gustare i ‘Mondiali’ : Scopri i sapori dei Mondiali nei ristoranti di Milano e Roma di cucina russa Anche se non c’è l’Italia in gara, in questi giorni non si fa che parlare di calcio. Le partite sono in pieno svolgimento, ma al pallone c’è chi preferisce la forchetta. Quale miglior pretesto per provare nuovi ristoranti da tutto il mondo? TheFork, tra le principali app di prenotazione dei ristoranti a livello globale grazie alla sua selezione di ...

Mondiali 2018 Russia - simulazione Neymar : il brasiliano è rimasto a terra in totale per 14 minuti : Auto-simulazione Le critiche ricevute da quasi ogni angolo del mondo e le lamentele createsi attorno alle sue sceneggiate sono arrivate ovviamente anche all'orecchio dello stesso Neymar. Il ...