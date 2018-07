Mondiali | Mazic arbitrerà Brasile-Belgio

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) E’ il serbo Milorad, che a fine maggio diresse la finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool, l’arbitro designato per la partitadi domani, valida per i quarti di finale del Mondiale. Lo ha reso noto la Fifa. Sarà la sua terza presenza nel torneo, dopo quelle in Senegal-Colombia e Messico-Corea del Sud. Uruguay-Francia, sempre in programma domani, sarà arbitrata dall’argentino Nestor Pitana. Le due partite di sabato, Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia, saranno dirette rispettivamente dall’olandese Bjorn Kuipers e dal brasiliano Sandro Ricci.L'articoloCalcioWeb.