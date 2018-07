Mondiali | in 8 | 6 milioni per Colombia-Inghilterra | è la partita più vista in tv

Mondiali - l’Inghilterra campione costerebbe ai bookmaker 100 milioni di sterline : L'industria del betting subirebbe un danno importante - circa 100 milioni di sterline - qualora l'Inghilterra si laureasse campione del mondo. L'articolo Mondiali, l’Inghilterra campione costerebbe ai bookmaker 100 milioni di sterline è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali 2018 Russia. Uruguay - Suarez : 'Cavani? Io e 3 milioni di persone lo aspettiamo' : Dopo aver eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, l'Uruguay si prepara ai quarti di finale contro la Francia. La Nazionale di Tabarez, fino a questo momento, ha vinto quattro partite su quattro ...

Mondiali 2018 - Argentina 'prigioniera' di Sampaoli : l'esonero costa 20 milioni : TORINO - Dopo il danno anche la beffa. Questa è la situazione dell' Afa , la federcalcio Argentina che si ritrova 'prigioniera' di Jorge Sampaoli . Con l'eliminazione dal Mondiale arrivata agli ottavi ...

Mondiali - oltre 2 - 2 milioni di spettatori sugli spalti per la fase a gironi : Per la fase a gironi ben oltre 2 milioni di tifosi si sono recati allo stadio per seguire il torneo, con un tasso di riempimento degli impianti pari al 98%. L'articolo Mondiali, oltre 2,2 milioni di spettatori sugli spalti per la fase a gironi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset - la fase a gironi dei Mondiali seguita da 175 milioni di telespettatori : Ottimi risultati per Mediaset. Il Biscione chiude la fase a gironi con 20 milioni in più di spettatori rispetto all'edizione 2014, trasmessa da Rai e Sky. L'articolo Mediaset, la fase a gironi dei Mondiali seguita da 175 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico - con 215 milioni di ascolti globali : Secondo i dati raccolti e presentati oggi dalla FIFA, la partita della fase a gironi dei Mondiali di calcio che ha registrato più ascolti è stata Germania-Messico, con 215 milioni telespettatori globali. Germania-Messico, rispettivamente il settimo e il quinto paese The post La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico, con 215 milioni di ascolti globali appeared first on Il Post.

175 milioni di telespettatori dopo le prime 48 partite dei #MondialiMediaset : Si è chiusa ieri sera, con ascolti sempre in crescita, la fase a gironi di “FIFA World Cup Russia 2018”, trasmessa in chiaro e gratuitamente su quattro diverse reti Mediaset: Canale 5, Italia 1, 20 e Mediaset Extra FIFA World Cup. Il bilancio delle prime 48 partite è molto positivo con un seguito totale di 175 milioni di telespettatori (oltre 20 milioni in più rispetto alla stessa fase di “Brasile ...

#MondialiMediaset - dopo la prima giornata già 64 milioni di telespettatori : Mediaset vince anche senza gli azzurri: alla fine del primo turno, i match televisivi di “Russia 2018” registrano ascolti record battendo persino l’edizione precedente (che comprendeva il top match Italia-Inghilterra che da solo aveva ottenuto 15.000.000 di telespettatori). Ieri sera, dopo che tutte le 32 squadre qualificate al Mondiale sono scese in campo, il bilancio delle prime 16 partite trasmesse in chiaro, senza canone e ...

Mondiali 2018 - Brasile : 10 milioni per la sexta : In testa a tutti i pronostici insieme forse solo alla Germania, con Spagna, Francia e Argentina più staccate, la Nazionale di Tite sente su di sé la pressione dei media di tutto il mondo, oltre che ...

Ascolti tv - 3.2 milioni per Tutto può succedere 3 ma vincono i Mondiali su Canale 5 : I Mondiali di Russia 2018 continuano a monopolizzare gli Ascolti tv. Il programma più visto della serata del 18 giugno è stata la partita trasmessa da Canale 5, Tunisia – Inghilterra, che ha raccolto davanti al video 6.273.000 spettatori pari al 27.8% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 l’esordio della fiction Tutto può succedere ha ottenuto un seguito di 3.254.000 spettatori e il 15.9% di share. Su Italia 1 il film Mi presenti i ...

#MondialiMediaset - oltre 7 milioni per Portogallo - Spagna. OggI in campo Francia e Argentina : Ieri, giovedì 15 giugno 2018, boom di ascolti per le partite di Russia 2018 trasmesse sulle Reti Mediaset. La supersfida “Portogallo-Spagna”, in diretta alle ore 20.00 su Canale 5, ha realizzato numeri da capogiro: 7.027.000 spettatori totali, con il 33.35% di share (38.72% di share commerciale). La gara tra la “Roja” e i campioni d’Europa in carica del Por...

Fifa - 400 milioni in premi per i Mondiali : ecco quanto incasserà chi alzerà la coppa : La Fifa ha reso note le cifre dei contributi economici alle squadre che parteciperanno ai Mondiali 2018. L'articolo Fifa, 400 milioni in premi per i Mondiali: ecco quanto incasserà chi alzerà la coppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fortnite - arrivano i Mondiali : «Al via dal prossimo autunno - premi da 100 milioni di dollari» : Un successo di livello planetario, quello riscosso da Fortnite , il videogame di battaglie in tempo reale che sta appassionando milioni di 'gamers' di tutte le età e in tutto il mondo. Anche in virtù della grande popolarità, la Epic Games , che ha realizzato e diffuso il videogioco, ha deciso di fare un annuncio che ha del clamoroso: dal prossimo autunno, infatti, partiranno ...

I Mondiali in Russia costeranno 14 - 2 milioni di dollari : I Mondiali di calcio che inizieranno in Russia la prossima settimana costeranno 14,2 miliardi di dollari e saranno il torneo di calcio più costoso di sempre: lo sostiene la testata russa Rbk, secondo cui la Russia ha oltrepassato di molto gli investimenti ufficiali di 683 milioni di rubli, ovvero 11 miliardi di dollari. Rbk calcola che le infrastrutture di trasporto siano costate 6,11 miliardi di dollari, la costruzione degli stadi 3,45 miliardi ...