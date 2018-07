Mondiali | aquila ' Akinfeev' a zoo Mosca

Mondiali - esultanza con l’aquila kosovara : multa per Xhaka - Shaqiri e Lichtsteiner - “comportamento antisportivo” : Se la cavano con una multa, e nessuna squalifica, i tre giocatori della Svizzera che erano finiti sotto indagine da parte della commissione di disciplina della Fifa per i gesti ‘politici’ compiuti durante la partita vinta 2-1 sulla Serbia venerdi’ scorso. La Federazione internazionale ha reso noto che Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri hanno ricevuto un’ammonizione e inoltre condannati a pagare una multa di diecimila franchi ...

Candidatura L'Aquila Giochi Mondiali Master atletica 2022 - in città la commissione internazionale : L'Aquila - Siamo giunti alla fase Finale della Candidatura della Città di L’Aquila per i Mondiali Master di atletica leggera del 2022. Visto l’ammissione confermata anche di altre 2 città che sono Göteborg/Svezia e Tampere/Finlandia In data 28 e 29 maggio La commissione internazionale WMA/IAAF composto dal Presidente Mondiale WMA Mr. Perkins (Australia) Mrs. Margit Jungmann (Germania) Vice Presidente Esecutiva WMA e Mr. ...