Vita nelle profondità dell'oceano di Encelado - individuate Molecole organiche : Trovate complesse molecole organiche ricche di carbonio nei geyser di Encelado, una delle 62 lune di Saturno, che sotto i ghiacci nasconde un oceano di acqua liquida che potrebbe ospitare la Vita. La ...

Astronomia : rilevate Molecole organiche nei geyser di Encelado - possibile indizio di vita nell’oceano sommerso : Grazie ai dati della sonda Cassini, la missione nata dalla collaborazione tra NASA, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Italiana, sono state rilevate complesse molecole organiche ricche di carbonio nei geyser di Encelado, una delle 62 lune di Saturno, che nasconde un oceano di acqua liquida che potrebbe ospitare la vita. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature. Astronomi europei, guidati da Frank Postberg e Nozair ...

Scoperte Molecole organiche su Marte - l’astronauta Paolo Nespoli : “In futuro capiremo se ha ospitato la vita” : “Sono certo che nei prossimi anni riusciremo a capire se il pianeta rosso ha ospitato, oppure ospita ancora, forme di vita“: lo ha dichiarato Paolo Nespoli in riferimento alla scoperta di molecole organiche su Marte. L’astronauta italiano ESA ha presenziato all’incontro “La spedizione 53 sulla Iss: avamposto umano nello spazio”, organizzato a Roma allo Stato Maggiore dell’Esercito, insieme a 4 dei suoi 5 ...

Marte non smette mai di regalarci sorprese : trovate Molecole organiche - tracce di vita? : Comprendere l’origine e i dettagli di ogni elemento presente su Marte è il compito degli scienziati che utilizzano i dati provenienti da sonde, rover e lander presenti sul Pianeta rosso. E, proprio grazie alle informazioni raccolte da Curiosity della Nasa, due gruppi di ricercatori hanno compreso il funzionamento dei cicli stagionali del metano. Gli esperti – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – suggeriscono che alcune ...

Curiosity ha trovato nuove Molecole organiche su Marte : (Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS) Cicli di metano su Marte e (altre) molecole organiche. Se eravate tra quelli che, capitati tra gli articoli in cui si annunciava l’arrivo di nuove scoperte da Curiosity e attendevate ansiosi che la Nasa rivelasse di cosa si trattasse, anche stavolta, avete già soddisfatto la vostra curiosità. L’agenzia spaziale americana infatti ha annunciato con una diretta in streaming e in concomitanza con la ...

Scoperte Molecole organiche su Marte. La Conferma di vita sul Pianeta Rosso : Scoperte Molecole organiche su Marte. La Conferma di vita sul Pianeta Rosso Grazie alla scoperta di Molecole organiche sul Pianeta Rosso, Marte ha tutti i requisiti per avere ospitato la vita, ma non solo, forse ha tutte le carte in regola per riprodurla ancora. È quanto si evince da dati inviati a Terra dalla missione Curiosity della Nasa, pubblicati su Science. La NASA ha annunciato che il rover Curiosity ha trovato tracce di Molecole ...

Molecole organiche su Marte - Roberto Battiston : 'Ora è più forte l'attesa per la nostra missione Exomars' : La scoperta di Molecole organiche su Marte è 'importante e interessante' e offre grandi speranze in vista della missione europea ExoMars 2020, promossa dalle agenzie spaziali di Europa , Esa, e Russia ...