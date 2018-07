Mission | Impossible - senza stunt | Tom Cruise e le 10 scene più estreme dei film

Tom Cruise come un parà - si lancia da 8mila metri per girare una scena di Mission : Impossible – Fallout. La clip è spettacolare : “Alcune Missioni non sono una scelta”. Per il lancio di Mission: impossibile – Fallout l’ultimo film d’azione con Tom Cruise (nelle sale dal 27 luglio), è stata rilasciata una scena davvero mozzafiato. Si racconta di come l’attore e la troupe si siano preparati per girare l’impressionante sequenza del lancio da alta quota, eseguito senza controfigure. L'articolo Tom Cruise come un parà, si lancia da ...