Il Ministro della Salute Giulia Grillo annuncia : “Sono incinta e farò vaccinare mio figlio” : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha rivelato di essere incinta e ha dichiarato che farà vaccinare il proprio figlio. Nel corso della conferenza stampa al ministero, Grillo ha inoltre annunciato che verrà modificata la legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale e che per il prossimo anno scolastico sarà sufficiente presentare un'autocertificazione a scuola.Continua a leggere

Ministro Grillo : "Aspetto un figlio e lo farò vaccinare" : Ministro Grillo: "Aspetto un figlio e lo farò vaccinare" Il Ministro della Salute ha annunciato la maternità durante una conferenza stampa spiegando che per il prossimo anno scolastico basterà presentare un'autocertificazione per poter essere ammessi in classe Parole chiave: ...

Vaccini - Grillo-Bussetti “iscrizione scuola con autocertificazione”/ Ministro : “sono incinta - sarà vaccinato” : Vaccini, basterà l'autocertificazione per iscrizione a scuola: le novità saranno incluse in una circolare ad hoc realizzata dai ministri della Salute e dell'Istruzione spiegate oggi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Vaccini - l’annuncio del Ministro della Salute Giulia Grillo : “Aspetto un bambino e lo farò vaccinare” : E’ in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019. Grillo ha affermato di aspettare un bambino, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo: “Se tutto va bene tra qualche mese nascerà il mio ...

Vaccini - Ministro Grillo : per scuola basterà autocertificazione : Roma, 5 lug., askanews, - 'basterà una autocertificazione si avvenuta vaccinazione per iscriversi a scuola'. Lo ha annunciato il ministro della Salute Giulia Grillo che ha presentato oggi una ...

Vaccini - Ministro Grillo : “La circolare non tocca l’obbligatorietà. Per la scuola basta l’autocertificazione” : “La circolare non tocca l’obbligo, sarà un tema di discussione parlamentare“: lo precisa il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, Presso il Ministero della Salute. “Era necessario intervenire perché non era stata fatta l’anagrafe nazionale dei Vaccini, sulla quale abbiamo lavorato alacremente. A breve avremo il testo“. “Basterà ...

Xylella - il Ministro Centinaio contro Grillo : “Non è una fake news - la settimana prossima andrò in Puglia” : “Non è una fake news, a Grillo hanno già risposto i tecnici e chi di dovere, la mia risposta sarà sul campo”. È intervenuto anche il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio nella querelle sollevata dal garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo sulla reale tenuta scientifica della Xylella fastidiosa. In estrema sintesi, secondo un post pubblicato il primo luglio sul blog del comico genovese non c’è un nesso ...

Giulia Grillo - ho conosciuto il Ministro della Salute e abbiamo parlato di medicina integrata : Nel 2015 partecipai ad un Convegno organizzato presso la Camera dei Deputati centrato su alimentazione, Salute e ambiente. Mi diverte condividere l’aneddoto di come ci arrivai: ero stata invitata tramite una mail alla quale inizialmente non risposi, credendo impossibile che la Camera dei Deputati mi inviasse un invito e quindi spostando la mail nello spam. All’ennesima sollecitazione, mi convinsi che mi stessero effettivamente invitando alla ...

Vaccini : Salvini dà l’ok al Ministro Grillo : Si è chiarito con il ministro della Salute Giulia Grillo sul tema dei Vaccini? “Totale fiducia nel ministro Grillo, mi interessa solo che tutti i bimbi possano esercitare il diritto di andare in classe”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, interpellato a margine del question time alla Camera. Inoltre sul fronte delle vaccinazioni interviene anche il Board del Calendario Vaccinale per la Vita chiedendo di “tutelare i bambini ...

Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita al Ministro Grillo : tutelare i bambini più fragili : Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita (SIP – Società Italiana di Pediatria, SItI – Società Italiana di Igiene, FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) confida nella competenza e nel senso di responsabilità dell’On. Giulia Grillo, medico e Ministra della Salute, “nel favorire le migliori condizioni in termini di sicurezza alla frequenza ...

Nomine all'Aifa. Omeoimprese in pressing sul Ministro Grillo : "Vogliamo nostri esperti" : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha avviato le procedure per il rinnovo della Commissione tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso dell"Aifa, l"Agenzia Italiana del farmaco.Il comparto delle medicine omeopatiche sta vivendo con preoccupazioni e speranze il passaggio. Lo conferma il presidente dell'associazione di categoria Omeoimprese, Giovanni Gorga. "Dopo anni in cui ai vertici della Sanità si sono avvicendati personaggi ...

Farmaci : il Ministro Grillo avvia il rinnovo delle commissioni Aifa : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha attivato le procedure per il ri­­­nnovo di due fondamentali organismi dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), entrambi in scadenza il prossimo 6 agosto: la Commissione tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso. Con due distinte lettere inviate al ministero dell’Economia e alle Regioni – riferisce una nota del ministero – viene chiesta l’indicazione dei componenti loro ...

Sanità : Siciliani liberi a Ministro Grillo - isola chiede cambiamenti (2) : (AdnKronos) - Per i 'Siciliani liberi' "le ingerenze sono state pura e semplice macelleria sociale, con particolare accanimento nei confronti dei cittadini che abitano zone rurali e montane, per non parlare delle piccole isole dimenticate da Dio e dagli uomini, con le donne costrette a trasferirsi n

Sanità : Siciliani liberi a Ministro Grillo - isola chiede cambiamenti : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - "E' scandaloso vedere che tutte le regioni del Mezzogiorno hanno una spesa sanitaria pro capite più bassa della media nazionale, quasi che i meridionali fossero cittadini di serie B. La Sicilia, addirittura, dopo anni e anni di sacrifici imposti dal centro, è penultima