Ministero Giustizia 'ascolta' - a via Arenula porte aperte a cittadini : : ... fortemente voluta dal Guardasigilli, Alfonso Bonafede, che ha deciso di dedicare almeno un giorno a settimana alle associazioni di cittadini che gravitano intorno al mondo della Giustizia. Una serie ...

Giustizia : Grillo e Bonafede al bar del Ministero - Guardasigilli fa da cicerone : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Un caffè al bar del ministero della Giustizia, dove il neo ministro Alfonso Bonafede fa da cicerone a Beppe Grillo, mostrandogli il suo ufficio e gli spazi del dicastero di via Arenula. Il fondatore del Movimento scherza coi dipendenti prendendosi gioco del responsabile della Giustizia: “è bravo? – chiede con un sorriso – sennò ci penso io…”, afferma strabuzzando gli occhi. E’ ...

Il Ministero della Giustizia può diventare una procura di Trani : Roma. In questi giorni c’è un gran lavorio per completare la squadra di governo e tutte le caselle di sottogoverno. In Via Arenula, secondo le indiscrezioni della stampa che parlano di una telefonata tra il neo ministro e il grande ispiratore del M5s Piercamillo Davigo, la squadra del Guardasigilli

Bari - processi nelle tende dopo sgombero del palazzo di Giustizia per rischio crollo. “Vicenda squallida. E il Ministero sapeva” : Tre tende refrigerate, una da 200 metri quadri e due da 75, con bagni chimici all’esterno. Così si svolgeranno da lunedì le udienze di rinvio dei processi penali ordinari a Bari dopo lo sgombero del PalaGiustizia per il rischio crollo, con la stessa procura del capoluogo pugliese che indaga sulle gravi criticità strutturali. Le udienze con detenuti continueranno a celebrarsi nelle sedi di piazza De Nicola, aula bunker di Bitonto ed ex ...

Concorso Ministero Giustizia per educatori a Venezia : invio CV a giugno 2018 Video : Proamo con interessanti novita' per chi cerca un'occupazione [Video]. Si informa che il Ministero della Giustizia ha bandito un Concorso pubblico per l'assunzione di figure specializzate da collocare presso la Direzione della Casa di Reclusione per Donne di Venezia per l'Istituto a Custodia Attenuata per Madri ICAM. Ecco di che cosa si tratta. Bando di Concorso a giugno 2018 La Casa di reclusione femminile di Venezia in Veneto ha proclamato ...

Concorso Ministero Giustizia per educatori a Venezia : invio CV a giugno 2018 : Proseguiamo con interessanti novità per chi cerca un'occupazione. Si informa che il Ministero della Giustizia ha bandito un Concorso pubblico per l'assunzione di figure specializzate da collocare presso la Direzione della Casa di Reclusione per Donne di Venezia per l'Istituto a Custodia Attenuata per Madri (ICAM). Ecco di che cosa si tratta. ...Continua a leggere

Giustizia : intesa Ministero-Regione Veneto per assegnazione personale a uffici giudiziari (2) : (AdnKronos) - La Regione Veneto provvederà a selezionare il nuovo personale da tutti gli enti pubblici del territorio e prorogherà le assegnazioni già in essere presso gli uffici giudiziari. Le risorse così distaccate collaboreranno a progetti specifici appositamente predisposti dagli uffici interes

Giustizia : intesa Ministero-Regione Veneto per assegnazione personale a uffici giudiziari : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Proseguono le attività di collaborazione fra Ministero della Giustizia e Regione Veneto finalizzate al miglioramento dell’efficienza degli uffici giudiziari del territorio. Il Ministro Andrea Orlando, il Governatore del Veneto Luca Zaia, il Presidente della Corte di app