Milano : Comune lancia appello ai mecenati in favore persone svantaggiate (2) : (AdnKronos) - Il primo evento di una serie di iniziative legate alla musica, all’arte e alla cultura che si terranno durante il triennio, sarà il 23 novembre con il concerto della cantante Giorgia che si esibirà insieme all’orchestra Roma Sinfonietta fondendo la musica sinfonica con il genere pop. P

Olimpiadi Torino - la stoccata di Appendino a Sala : “Dossier comune con Milano? Una chiacchiera dei giornali” : “Oggi un dossier Torino-Milano non esiste, è solo una chiacchiera che io non ho ancora visto e credo che il modello Torino sia quello migliore”. Durante la presentazione del pre dossier Torino 2026, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto così al sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri aveva espresso il suo rammarico per la mancata candidatura congiunta di Torino e Milano. Una linea ribadita anche da Walter Franzin, sindaco di ...

Ema - la Corte di giustizia Ue respinge la richiesta di sospensiva del Comune di Milano : Secondo i giudici manca il presupposto dell'urgenza ma la richiesta di sospensiva è solo una parte 'secondaria' della causa principale

Milano : Comune - al via ricerca sponsor e idee per illuminare città a Natale : Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Riempire di colori e luci la città, i suoi assi commerciali e le vie principali nei quartieri esterni alla linea 90/91 grazie all’intervento delle associazioni di via, dei comitati di quartiere e anche di sponsor. Questo l’obiettivo della delibera di Giunta di Milano che

Milano - in giro per il centro col risciò : al via la gara d'appalto del Comune : Tra i padiglioni dell'Esposizione universale, nel 2015, ne giravano 58. L'esperimento deve essere piaciuto a Giuseppe Sala, che di Expo era il commissario straordinario, tanto da riproporlo nella sua ...

Milano : Consiglio Comune approva variazione bilancio 2018-2020 : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Con 24 voti a favore e 4 contrari, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la variazione del bilancio finanziario 2018-2020. Nel documento sono contenuti la modifica del programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale degli acquisti. Al centro del

Milano - giudice annulla multe di via Fulvio Testi/ Il Comune perde il ricorso : autovelox beffa : Milano, giudice annulla multe di via Fulvio Testi dal giudice di pace: ultime notizie, accolto il ricorso di un automobilista contro il Comune, autovelox beffa(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:20:00 GMT)

Mafia : da Comune Milano manifestazione di interesse per 17 beni confiscati : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - La Giunta comunale di Milano ha formalmente avanzato la manifestazione di interesse per 17 unità immobiliari attualmente gestite dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Lo rende noto

Milano. Il Comune favorisce e promuove i corsi di nuoto : Approvate le linee di indirizzo per la stipula di una convenzione tra il Comune di Milano e la Federazione italiana