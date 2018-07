Milano celebra Leonardo a 500 anni morte

Milano HA CELEBRATO LA FESTA DELL' INDIPENDENZA USA : ... mi-lorenteggio.com, MILANO, 4 luglio 2018 -ò La FESTA Nazionale degli Stati Uniti d'America si e' svolta quest'anno al Museo della Scienza e della Tecnica di MILANO, nella sala del Transatlantico ...

Milano Pride 2018 – La lattina di Coca Cola celebra l’amore universale : lattina arcobaleno al Milano Pride 2018. Un’esclusiva edizione limitata di Coca-Cola per celebrare l’amore universale Per celebrare il mese del Pride, Coca-Cola lancia un’edizione speciale della sua lattina, dedicata al sentimento che più di ogni altro racchiude tutti i significati e le declinazioni di inclusione: l’amore, quello in grado di unire tutto e tutti, di superare le distanze e andare oltre le etichette. Il logo Coca-Cola lascia ...

Milano celebra la festa nazionale della Repubblica di Croazia : Il Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Milano, in collaborazione con la città di Makarska e con il patrocinio

Premiolino 2018 - a Milano si celebra il miglior giornalismo : La Giuria de Il Premiolino, nella persona del Presidente Chiara Beria di Argentine, del Vicepresidente Piero Colaprico e dei giurati Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli, Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Enrico Gramigna, Enrico Mentana, Alfredo Pratolongo, Donata Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella e Carlo Verdelli, ha svelato ieri sera, con una cerimonia di consegna a Palazzo Marino, l’elenco dei vincitori ...

A Milano - una cena per celebrare i 50 de L’Uomo Vogue e il suo ritorno : Si è svolto negli spazi storici del Salumaio di Montenapoleone, l’evento di celebrazione del 50esimo anniversario de L’Uomo Vogue, tornato in edicola il 12 giugno con una formula completamente rinnovata. Il magazine, sotto la direzione di Emanuele Farneti, verrà distribuito principalmente con Vogue Italia. In questa occasione L’Uomo Vogue – da cinquant’anni interprete dell’eleganza maschile – e Acqua di Parma – simbolo di ...

Red Bull Skate Week - Milano celebra la settimana dello skateboarding : Una settimana interamente dedicata alla cultura street, e in particolare alla passione per lo Skateboarding. Tutto è pronto a Milano per la seconda edizione della Red Bull Skate Week, che dal 18 al 23 giugno porterà nella metropoli meneghina una ricca serie di eventi dedicati a questa nobile pratica, da sempre a cavallo tra sport e arte. Ad aprire la manifestazione sarà l’inaugurazione della mostra Art of The Misfits and Wild Ones, al Bastard ...

Cartoon Network - un temporary shop a Milano per celebrare i 20 anni : Milano, 14 giu. , askanews, C'è tempo fino al 17 giugno per visitare a Milano, in Piazza Gae Aulenti, il Cartoon Network Pop Up Town, un appuntamento estivo dedicato ai bambini e alle famiglie e primo ...

Milano-Bicocca - un nuovo gusto di gelato celebra il Ventennale : Sa di amarena e timo e si chiama “Bicocca”. È il nuovo gusto di gelato che la “Compagnia Gelatieri – Narratori di gelato” dedica all’Università di Milano-Bicocca per una ricorrenza speciale: il suo ventesimo compleanno. L’innovativo gusto, ispirato alle più recenti tendenze in fatto di gelato artigianale, che lo vogliono arricchito di aromi e profumi intensi, sarà disponibile in anteprima per una degustazione gratuita domani, martedì 12 giugno, ...

Corpus Domini - processione a Milano Gratosoglio/ Chiesa Ambrosiana celebra Corpo di Cristo : vicino agli ultimi : Corpus Domini, la Chiesa Ambrosiana celebra la festa del Corpo di Cristo: processione a Milano Gratosoglio, "la vicinanza agli ultimi nelle periferie". Centralità dell'eucaristia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:29:00 GMT)

Milano : università Bicocca compie 20 anni - celebrazioni con Allevi e Bolle (2) : (AdnKronos) - Per martedì 12 giugno, due le iniziative previste: dalle 14.30 alle 15.30, nell’ambito di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dell’11 al 17 giugno, cui l’ateneo partecipa con studi e workshop, l’étoile Roberto Bolle incontrerà gli studenti nell’aula magna dell’Universit

Milano : università Bicocca compie 20 anni - celebrazioni con Allevi e Bolle (2) : (AdnKronos) – Per martedì 12 giugno, due le iniziative previste: dalle 14.30 alle 15.30, nell’ambito di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dell’11 al 17 giugno, cui l’ateneo partecipa con studi e workshop, l’étoile Roberto Bolle incontrerà gli studenti nell’aula magna dell’università di Milano-Bicocca. Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo ...

Milano : università Bicocca compie 20 anni - celebrazioni con Allevi e Bolle (2) : (AdnKronos) – Per martedì 12 giugno, due le iniziative previste: dalle 14.30 alle 15.30, nell’ambito di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dell’11 al 17 giugno, cui l’ateneo partecipa con studi e workshop, l’étoile Roberto Bolle incontrerà gli studenti nell’aula magna dell’università di Milano-Bicocca. Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo ...

Al Museo Diocesano di Milano si celebra Magnum Photos : da Cartier-Bresson a Paolo Pellegrin : ... la rassegna fotografica proseguirà con oltre cento immagini realizzate da venti tra i più importanti fotografi del XX secolo, che racconteranno la storia, la cronaca e il costume dell'Italia dal ...

Celebrato a Milano l’anniversario del genocidio del popolo armeno : Il Presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolé, ha preso parte alla cerimonia civile in memoria del 103simo anniversario del dramma