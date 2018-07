Milan | tante uscite | uno solo candidato a entrare

IMMOBILE AL Milan/ I rossoneri pronti ad offrire un ingaggio allettante per convincere il centravanti : Ciro IMMOBILE avrebbe espresso il suo gradimento riguardo il trasferimento al MILAN. I rossoneri devono ora convincere la Lazio e Claudio Lotito che valuta il centravanti 60 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:08:00 GMT)

ROCCO COMMISSO NUOVO PROPRIETARIO DEL Milan?/ Offerta importante - forse si chiude a breve : ROCCO COMMISSO NUOVO PROPRIETARIO Milan, chi è? L'imprenditore con la grandissima passione per il calcio. E' emigrato negli Stati Uniti dodici anni fa ed è PROPRIETARIO dei New York Cosms.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:08:00 GMT)

Eddie Vedder - il tributo del cantante alla moglie : 'A Milano il nostro primo incontro' : Agenzia Vista, Milano, 24 giugno 2018 Durante il concerto a San Siro, Eddie Vedder , frontman dei Pearl Jam, ha letto una lettera alla moglie in italiano, un tributo per il amore, dato che fu proprio ...

Pearl Jam a Milano - quel romanticone di Eddie : così il cantante decide di festeggiare il primo incontro con la moglie : Nel bel mezzo del concerto di Milano (il 22 giugno al festival IDays) il cantante dei Pearl Jam Eddie Vedder ha voluto dedicare un momento speciale alla moglie e festeggiare sul palco il primo incontro con lei (avvenuto proprio a Milano nel 2000) e i 18 anni passati assieme. La voce della rockband di Seattle ha prima letto una dedica (in italiano) per poi chiamare la consorte sul palco e, come nelle più classiche delle tradizioni, aprire una ...

Calcio femminile - la Serie A sempre più importante : Roma - Juventus - Milan e Fiorentina in lizza per il titolo l’anno prossimo : Una Serie A di Calcio femminile sempre più importante? Sembrerebbe di sì. Si respira un’aria diversa nel mondo del “Pallone in rosa” del Bel Paese. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019, battendo nell’ultimo incontro il Portogallo (3-0) e ottenendo la settima vittoria in altrettante partite, ha messo in mostra un movimento in crescita. I risultati non sono mai casuali ...

Milan - Gattuso : "Prenderemo un centrocampista importante" : Intervistato da Premium Sport , il tecnico rossonero ha spiegato: "Per fortuna il campionato non comincia domani, abbiamo un po' di tempo. Adesso vediamo cosa deciderà la Uefa, ma non siamo fermi, ...

Violenza sessuale su due pazienti : psichiatra latitante trovato a Milano dopo sette anni : I carabinieri di Salerno hanno rintracciato in un appartamento nei pressi di piazzale Loreto a Milano uno psichiatra di Roccapiemonte, nel Salernitano, Gaetano Polichetti, ponendo fine alla sua ...

Donatella Milani lascia 'Ora o mai più' nonostante il voto alto di Orietta Berti : 'Devo assistere mia madre' : ...veterano dalla musica leggera italiana ha lodato il coraggio di Donatella Milani nell'affrontare una canzone così impegnativa con una star come Leali che l'aveva portata al successo in tutto il mondo.

Donatella Milani lascia Ora o mai più nonostante il voto alto di Orietta Berti : «Devo assistere mia madre» : ...veterano dalla musica leggera italiana ha lodato il coraggio di Donatella Milani nell'affrontare una canzone così impegnativa con una star come Leali che l'aveva portata al successo in tutto il mondo.

Donatella Milani lascia 'Ora o mai più' nonostante il voto alto di Orietta Berti : 'Devo assistere mia madre' : lascia il programma su Rai 1 dopo la prima puntata per assistere la madre morente. Lo show non continua per Donatella Milani che non vedremo nelle prossime tappe di Ora o mai più, la trasmissione ideata da Carlo Conti e condotta da Amadeus.--Dopo che erano trapelate voci del suo abbandono, un post sula pagina Facebook della cantante ha chiarito la situazione: l'autrice di Su di noi e di Volevo Dirti ha spiegato che i medici non hanno ...

Milan - Romagnoli rinnova fino al 2022 : "Speriamo di raccogliere tante soddisfazioni" : Il ventitreenne difensore ex Roma si lega al club rossonero per altre quattro stagioni e mette a tacere le voci di mercato

Milan - corsa contro il tempo per Li Yonghong : si avvicina una scadenza importante : Situazione delicata in casa Milan, tiene banco anche il futuro del club. Secondo quanto riporta l’Ansa è corsa contro il tempo per Li Yonghong, che ha fino a lunedì 4 per versare 10 milioni nelle casse del Milan ed evitare l’intervento di Elliott, il fondo di cui è debitore per i 303 milioni del prestito ponte. Negli ultimi giorni sono arrivate sollecitazioni a versare la tranche che fa parte del secondo aumento di capitale da 60 ...

Milano - auto elettrica tamponata da Suv : muore la cantante sudamericana Laura Paulina Calahorrano Quijo : Era da poco passata l’una di notte quando a Milano un suv ha tamponato un’auto elettrica del car sharing Share’n’go, le tipiche vetture gialle. L’impatto è avvenuto nei pressi della fermata metro Primaticcio e sono rimasti coinvolti due ragazzi di 26 e 27 anni e una donna di 42 anni. La donna, Laura Paulina Calahorrano Quijo, una famosa cantante sudamericana, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ...

Il mercato degli azzurri : Cristante vicino alla Roma - Belotti verso il Milan : Roma - L'Italia non va ai Mondiali, ma il mercato degli azzurri è vivo, eccome. Al di là della prestazione di lunedì sera contro l'Arabia Saudita . Al centro dei discorsi è tornato Balotelli: 'Non si ...