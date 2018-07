Milan | al via l’era Puma | la nuova maglia sarà all’insegna della tradizione

Milano - lite al campo nomadi in via della Chiesa Rossa : 30enne ferito a colpi di pistola : Il ferito appartiene a una delle più note famiglie del campo, già conosciuta dalle forze dell'ordine per diversi episodi criminali

Milano : spari a campo nomadi via Chiesa Rossa - ferito un 30enne : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – spari al campo rom di via della Chiesa Rossa, a Milano. Un giovane di 30 anni è stato ferito a una gamba in circostanze ancora tutte da chiarire.Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 di stamane. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’automedica, che ha trasportato il giovane in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.Sul ...

Milano : spari a campo nomadi via Chiesa Rossa - ferito un 30enne : Milano, 5 giu. (AdnKronos) - spari al campo rom di via della Chiesa Rossa, a Milano. Un giovane di 30 anni è stato ferito a una gamba in circostanze ancora tutte da chiarire. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 di stamane. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'automedica, che ha tr

Milano : spari a campo nomadi via Chiesa Rossa - ferito un 30enne : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – spari al campo rom di via della Chiesa Rossa, a Milano. Un giovane di 30 anni è stato ferito a una gamba in circostanze ancora tutte da chiarire.Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 di stamane. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’automedica, che ha trasportato il giovane in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di ...

Maltempo : tromba aria nel Milanese - via tetti edifici : ANSA, - MILANO, 5 LUG - Una violenta tromba d'aria si è abbattuta la notte scorsa nella zona di Pozzo d'Adda, nel Milanese, e ha letteralmente scoperchiato una palazzina, danneggiando i tetti di ...

Milano - esonda il Seveso : allagato viale Fulvio Testi - : Il fiume è esondato questa notte poco dopo le 3, a causa delle forti piogge che si sono abbattute sul Milanese. Disagi per la circolazione nel capoluogo lombardo anche nella zona di viale Sarca - LE ...

Via alla sperimentazione del taser in 11 città tra cui Milano - Firenze e Napoli : La pistola elettrica sarà in dotazione alle forze dell'ordine. 'E' un'arma di dissuasione non letale, e un importante deterrente' spiegano dal ministero dell'Interno -

Maltempo - tromba d’aria nel Milanese : via tetti edifici : Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici Continua a leggere L'articolo Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici proviene da NewsGo.

Milano - esonda il Seveso : allagato viale Fulvio Testi : Milano, esonda il Seveso: allagato viale Fulvio Testi Il fiume è esondato questa notte poco dopo le 3, a causa delle forti piogge che si sono abbattute sul Milanese. Disagi per la circolazione nel capoluogo lombardo anche nella zona di viale Sarca - LE PREVISIONI METEO Parole chiave: ...

Tromba aria nel Milanese - via tetti : ANSA, - MILANO, 5 LUG - Una violenta Tromba d'aria si è abbattuta la notte scorsa nella zona di Pozzo d'Adda, nel Milanese, e ha letteralmente scoperchiato una palazzina, danneggiando i tetti di ...

Milano-Biarritz : un viaggio in 5 tappe per chi ama viaggiare in auto : Programmare le tappe di un viaggio on the road può essere difficile, soprattutto quando si attraversano 2 paesi con 3 mezzi di trasporto diversi, e di cui uno non supera i 60 Km/h. Il nostro viaggio parte da Milano, esattamente da Piazza Castello 21, la destinazione è Biarritz. I mezzi a disposizione sono: uno school bus di WE.ARE.COOLBUS convertito a Camper, una T-roc il nuovo crossover di casa Volkswagen – un’auto caratterizzata da ...

Milan - rivoluzione in attacco : via Kalinic - individuato il nuovo bomber : Il Milan prepara il via vai in attacco, reparto che va necessariamente rivisto dopo le difficoltà della passata stagione: tutti i dettagli Il Milan nella passata stagione, ha avuto diversi problemi per quanto concerne l’attacco. Poco concreta la squadra prima di Montella e poi di Gennaro Gattuso, tanto da portare a copiose critiche nei confronti di André Silva e Kalinic. Quest’ultimo è finito nel mirino dell’Atletico ...

Unilever : al via le selezioni per l'Hackathon a Napoli - Roma e Milano : Saranno 216 i giovani , tra laureandi e neolaureati, chiamati a cimentarsi per l'Hackathon Unilever 'Sai immaginare il futuro?' , una sfida di 24 ore che vedrà 36 team confrontarsi su tre challenge, ...

Suso via dal Milan?/ L'Inter ha proposto uno scambio con Candreva - i rossoneri chiedono altro : L'Inter ha fatto una proposta al Milan per l'esterno spagnolo Suso proponendo uno scambio con Candreva. Ipotesi subito respinta al mittente, i rossoneri vorrebbero Perisic o Brozovic(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:37:00 GMT)