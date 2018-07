: I 100 migranti (tra cui 3 neonati) annegati pochi giorni fa nel Mediterraneo potevano essere salvati. La responsabi… - robertosaviano : I 100 migranti (tra cui 3 neonati) annegati pochi giorni fa nel Mediterraneo potevano essere salvati. La responsabi… - fattoquotidiano : Salvini attacca Boeri: “Dice che senza migranti sarebbe un disastro? Fenomeno, anche all’Inps c’è tanto da cambiare” - masechi : ??Salvini: 'Servono più migranti? Boeri vive su Marte'. copri news, scenario e analisi su List, iscriviti ?? -

"Con oltre 30% di disoccupazione giovanile, il presidente dell'Inps non può dire che ci vogliono pià immigrati per pagarci le pensioni, è un insulto nei confronti degli".Così il ministro dell'Interno,, su Facebook. "Oggi il Parlamento europeo potrebbe imporre nuove barriere,filtri e restrizioni alla rete, cercando di imbavagliare noi, ma soprattutto voi!Viva Internet libero! E pieno supporto a Wikipedia per l'azione di forza.#SaveInternet", ha scritto il ministro e vicepremier su Twitter.(Di giovedì 5 luglio 2018)