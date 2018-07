: Il senatore #PD Verducci al Consiglio d’Europa sostiene davanti a 48 Paesi un rapporto urgente belga contro il… - ManlioDS : Il senatore #PD Verducci al Consiglio d’Europa sostiene davanti a 48 Paesi un rapporto urgente belga contro il… - RaiNews : Questione migranti 'non può entrare in un pacchetto di trattative che comprenda temi economici”. Fonti di palazzo C… - Montecitorio : Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT:'La solidarietà europea deve manifestarsi prima che i migranti si avventu… -

"Qualsiasi approccio alla migrazione nel Mediterraneo dovrebbe garantire un sistema dotato di risorse sufficienti e pienamente operativo per salvare vite umane in mare (...).In questo contesto, le organizzazioni non governative (Ong) svolgono un ruolo cruciale e dovrebbero essere libere di utilizzare i porti e altre strutture". Così il commissario per i diritti umani deld', Dunja Mijatovic. "Purtroppo un certo numero di Stati membri deld'stanno ostacolando il lavoro delle Ong".(Di giovedì 5 luglio 2018)