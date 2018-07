Migranti : Toninelli - massimo supporto a Onu - non ci voltiamo mai da altra parte : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Il governo italiano non si volta mai dall’altra parte rispetto all’emergenza umanitaria dei Migranti. Cederemo a Tripoli fino a 12 imbarcazioni per i salvataggi in mare, ma diamo all’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati massimo supporto nel loro impegno per il rispetto dei diritti umani e per il nuovo centro aperto di transito e assistenza che sta per essere inaugurato in ...

Toninelli : Saviano non si permetta di di attaccare Italia su Migranti : Toninelli: salvate 600mila vite in 4 anni Roma – Di seguito il tweet del ministro Danilo Toninelli. “A Roberto Saviano ricordo che i 100 migranti sono naufragati in acque territoriali (non Sar) Libiche. Dove non è consentito entrare. Non si permetta di attaccare l’Italia che ha salvato 600mila vite in 4 anni. Piuttosto ci dia una mano a porre fine al traffico di essere umani”. L'articolo Toninelli: Saviano non si permetta ...

'Senza Ong morti 200 Migranti - Toninelli riesci a dormire?' - Open Arms - : Roma, 2 lug. , askanews, 'Negli ultimi 3 giorni senza Ong nel Mediterraneo ci sono più di 200 morti. Puoi dormire la notte, Danilo Toninelli? Sicuramente i marinai della Guardia costiera non possono'. ...

Migranti - Toninelli vieta l'attracco alla nave Ong Astral : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha diramato una nota ufficiale con la quale vieta l'attracco nei porti italiani alla nave Ong Astral. La decisione è basata a sua volta su una nota del Ministero dell'Interno e la spiegazione per questa chiusura dei porti nei confronti della nave è da ricercare in "motivi di ordine pubblico".Toninelli infatti ha scritto nella sua nota:"In ragione della nota formale che mi giunge dal ministero ...

Migranti - nave Open Arms : divieto di attracco nei porti italiani. Toninelli : “Disposto per motivi di ordine pubblico” : I porti chiusi per ora annunciati solo a parole diventano per la prima volta un atto formale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha disposto “il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Open Arms“. Un comunicazione che arriva “in ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico“, ha spiegato lo stesso Toninelli. Matteo ...

Migranti : Toninelli - Lifeline a Malta grande vittoria per Italia : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “La Lifeline sta entrando a Malta. è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, l’isola potrà essere ricordata come la Ventotene del nuovo secolo”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo Migranti: Toninelli, Lifeline a ...

Migranti - Paita - Pd - : 'Toninelli faccia un plauso alla Guardia Costiera' : 'C'è un'Italia che non si arrende alla disumanità e alla propaganda di Salvini e del governo di Lega e Cinque Stelle: questa Italia, oggi più che mai, è rappresentata dall'ammiraglio Giovanni ...

Migranti - Danilo Toninelli : “Daremo nuovi mezzi alla Libia - bisogna bloccare le partenze dei barconi della morte” : "Questa mattina ho parlato con il mio omologo libico e abbiamo deciso di fornire nuovi mezzi italiani alla Libia che possono essere utilizzati per pattugliare le coste libiche e impedire le partenze dei barconi della morte", ha annunciato via Facebook il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.Continua a leggere