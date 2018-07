Migranti | stretta di Salvini sulla protezione umanitaria per mamme | malati | bambini | la

Migranti : stretta di Salvini su asilo - stop a chi non ha diritto : "Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra ma anche nel bloccare tutti coloro che non ne hanno diritto". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini. “Donne incinte, bambini e rifugiati restano in Italia - ...

Migranti - circolare di Salvini ai prefetti : stretta sulla concessione della protezione umanitaria. ‘Asilo solo a chi ne ha diritto’ : Velocizzazione nell’esame delle istanze e stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. È questo il contenuto della circolare che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale per un giro di vite sull’asilo. Nel mirino finisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso ...

“Proteggeremo i nostri confini”. L’Austria si allinea alla Germania : pronta la stretta sui Migranti : Dopo l’accordo di Cdu e Csu e la pianificazione di zone di transito ai confini della Germania, il governo austriaco si dichiara pronto a mettere in atto «misure di protezione dei suoi confini meridionali» e attende un rapido chiarimento da Berlino: è quanto emerge dalla presa di posizione comunicata oggi dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il...

Migranti - Camera Usa respinge stretta sostenuta da Trump : Migranti, Camera Usa respinge stretta sostenuta da Trump Migranti, Camera Usa respinge stretta sostenuta da Trump Continua a leggere L'articolo Migranti, Camera Usa respinge stretta sostenuta da Trump proviene da NewsGo.

Migranti - Salvini partito per la Libia : incontro con al-Serraj per la stretta : 'Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti,...