Migranti | stretta di Salvini sul diritto d' asilo per donne incinte | malati | bambini | la

Migranti - Salvini invia una circolare ai prefetti : stretta sulle richieste di asilo : Giro di vite sull’asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiede una velocizzazione nell’esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest’anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla ...

“Proteggeremo i nostri confini”. L’Austria si allinea alla Germania : pronta la stretta sui Migranti : Dopo l’accordo di Cdu e Csu e la pianificazione di zone di transito ai confini della Germania, il governo austriaco si dichiara pronto a mettere in atto «misure di protezione dei suoi confini meridionali» e attende un rapido chiarimento da Berlino: è quanto emerge dalla presa di posizione comunicata oggi dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il...

Migranti - Salvini partito per la Libia : incontro con al-Serraj per la stretta : 'Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti,...

Ungheria cambia Carta - stretta Migranti : 19.42 Il Parlamento dell'Ungheria ha votato sì alla modifica della Costituzione che prevede norme rigide sull'immigrazione. Si prevede tra l'altro una condanna ad un anno per chiunque aiuti i migranti economici compresi anche rifugiati e richiedenti asilo. Nessun straniero può insediarsi in Ungheria e coloro che arrivano dall'Est,attraverso una nazione, come la Serbia,dove non sono perseguiti non possono richiedere asilo. Approvato ...

Usa - Trump e la nuova stretta sui Migranti. L'audio choc dei bambini : Critiche anche dalla Silicon Valley, dal ceo di Apple Tim Cook , politica 'disumana', da Mark Zuckerberg, tra i donatori di una raccolta fondi pro bimbi lanciata su Fb che ha già superato i 4 miloni ...

Ungheria - il Parlamento approva la stretta sui Migranti in Costituzione : Il Parlamento dell’Ungheria ha votato sì alla modifica della Costituzione che prevede una stretta sulle richieste d’asilo e inserisce il divieto di accogliere i migranti economici. Con questa mossa il premier nazionalpopulista ungherese Viktor Orban cerca di blindare il rifiuto alle quote obbligatorie Ue....

Migranti - Salvini avvisa 2 navi Ong/ “La pacchia è stra-finita” - stretta governo : "alimentano traffico umani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:23:00 GMT)

Migranti - Crimi : “Stretta su Ong - alimentano traffico. C’è una gestione sbagliata del fenomeno” : “Anche in queste ore ci sono delle navi italiane che hanno raccolto Migranti e che arrivano nei porti. Il governo italiano sta facendo una stretta sull’utilizzo delle Ong, sul modo in cui stanno intervenendo, incrementando le aspettative ed alimentando il traffico di esseri umani. Questo é un meccanismo che ha fatto cambiare completamente la strategia ed è su quello che stiamo intervenendo”. Lo ha detto il sottosegretario alla ...