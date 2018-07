Migranti - SEEHOFER "NEGOZIEREMO RINVIO PROFUGHI IN ITALIA"/ Orban : "Ungheria non è lo stato di primo ingresso" : MIGRANTI, SEEHOFER: “Negozieremo il RINVIO dei PROFUGHI in Italia”. Settimana prossima riunione con il ministro dell'Interno Salvini, nonché con quello austriaco(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:43:00 GMT)

Migranti - ministro tedesco Seehofer : “Negoziati con l’Italia per rimandare indietro quelli già registrati da Roma” : “Il governo tedesco negozierà con Grecia e Italia: i Migranti registrati nei due Paesi, ma che si presentano alla frontiera di Austria e Germania, saranno inviati a centri di transito e poi saranno rinviati a Roma o Atene”. Il ministro dell’Interno di Berlino Horst Seehofer parla da Vienna, dove ha incontrato e tranquillizzato il cancelliera austriaco Sebastian Kurz, confermando qual è l’obiettivo dell’accordo ...

Migranti - Salvini : incontrerò Seehofer : 20.53 Il ministro dell'Interno, Salvini, e il suo omologo tedesco, Seehofer, hanno concordato un incontro per l'11 luglio in una "cordiale e costruttiva telefonata". Sarà il primo incontro bilaterale Italia-Germania, alla vigilia del vertice di Innsbruck dei ministri Ue. "Abbiamo discusso - fa sapere Salvini di soluzioni condivise per il contrasto dell'immigrazione clandestina anche tra un Paese e l'altro dell'Ue e la protezione delle ...

Austria chiude Brennero : bilaterale Salvini-Seehofer/ Migranti - vertice Italia-Germania poi incontro con Kurz : Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'Vedrò Seehofer - soluzioni condivise' : Il primo incontro bilaterale Italia-Germania è stato fissato per l'11 luglio, alla vigilia del vertice di Innsbruck dei ministri dell'Interno Ue. Lo hanno deciso i ministri Matteo Salvini e Horst ...

Migranti : Salvini - l'11 vedrò Seehofer : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Primo incontro bilaterale Italia-Germania l'11 luglio, vigilia del vertice di Innsbruck dei ministri dell'Interno Ue. Lo hanno deciso i ministri Matteo Salvini e Horst Seehofer ...

Migranti : Moavero a Vienna : 'Se chiude se ne prende le responsabilità'. Salvini da Seehofer : Il governo italiano interviene sui Migranti dopo la presa di posizione dell'Austria che, a seguito dell'annuncio della Germania di interventi di contingentamento del flusso migratorio, ha fatto sapere ...

C'è un accordo sui Migranti tra Merkel e Seehofer : Alla fine il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha detto che non si dimetterà. Dopo ore di colloqui, la crisi con la cancelliera Angela Merkel sembra essere rientrata. Nella serata la pericolante alleanza tra i due è stata cementata da un nuovo accordo sui migranti. Prevenire l'immigrazion

GERMANIA - ACCORDO MERKEL-SEEHOFER SUI Migranti/ I tre punti dell'intesa : confini - ricollocamenti e Austria : GERMANIA, ACCORDO MERKEL-SEEHOFER sui MIGRANTI: alla fine la Cancelliera e il suo ministro dell'Interno trovano la quadra. Ecco i 3 capisaldi dell'intesa.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:01:00 GMT)

Merkel-Seehofer - c'è accordo su Migranti : Angela Merkel e Horst Seehofer raggiungono l'accordo sui migranti e disinnescano uno scontro dal potenziale altamente esplosivo per la politica ted...