Migranti | Salvini invia una circolare ai prefetti | stretta sulle richieste di asilo

Migranti - stretta di Salvini sul diritto d'asilo per donne incinte - malati - bambini : la circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di limitare la concessione di questa tutela a donne, bambini e Migranti che affrontano viaggi disperati ...

Migranti : stretta Salvini su asilo : ANSA, - ROMA, 5 LUG - Giro di vite sull'asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell'Interno, ...

“Radical chic multimilionari accolgano i Migranti nelle loro mega ville”. Salvini contro Rolling Stone : "Questi multimilionari che fanno appelli radical chic aprano le loro mega ville e accolgano chi vogliono accogliere". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde a una domanda sul richiamo del magazine Rolling Stone ad artisti, musicisti e personaggi dello spettacolo a prendere posizione contro le politiche del governo sui migranti. "Io tiro dritto - ha assicurato Salvini - nel nome della sicurezza, delle regole, del controllo ...

Migranti : assessore Palermo - Salvini non ha ancora fatto nulla ma alimenta solo paura : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il Ministero dell'Interno in questi mesi non non ha ancora fatto nulla contro l'immigrazione clandestina". Lo ha detto l'assessore comunale alle Attività sociali di Palermo Giuseppe Mattina che ha la tutela di 220 minori stranieri non accompagnati. "Tutto quello che st

Migranti - Salvini : Boeri insulta italiani : 10.52 "Con oltre 30% di disoccupazione giovanile, il presidente dell'Inps non può dire che ci vogliono pià immigrati per pagarci le pensioni, è un insulto nei confronti degli italiani".Così il ministro dell'Interno,Salvini, su Facebook. "Oggi il Parlamento europeo potrebbe imporre nuove barriere,filtri e restrizioni alla rete, cercando di imbavagliare noi, ma soprattutto voi!Viva Internet libero! E pieno supporto a Wikipedia per l'azione di ...

Stranieri - 11 miliardi all'Inps ma uno su tre pesa sul welfare. Scontro Boeri-Salvini : sui Migranti : Ma quanto pesano davvero gli Stranieri sui piatti della bilancia dei conti italiani? Quanta ragione ha Tito Boeri, presidente dell'Inps, a sostenere che l'Italia ha un bisogno strategico...

Migranti - arriva la direttiva-Salvini : stretta sulla protezione umanitaria : arriva la stretta sui rifugiati. La direttiva del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stata firmata ieri (si veda IlSole24Ore del 20 giugno) e diramata a tutti i prefetti, i...

Boeri a Salvini : «I Migranti servono - dati parlano da soli» Di Maio lo difende : il video : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

Boeri e Salvini ai ferri corti sui Migranti : Sale la tensione tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente dell' INPS Tito Boeri sulla questione immigrati . Mentre Boeri considera necessari gli immigrati regolari per sostenere il sistema ...

Boeri : «Più Migranti per pagare pensioni». La risposta di Salvini : «Vive su Marte» : Secondo il presidente dell’Inps «siamo tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare. Ma bisogna aumentare quella regolare»

Migranti - Boeri : servono più regolari. Salvini : 'Vive su Marte?' | : Il presidente dell'Inps: "Per pagare le pensioni servono più immigrati regolari", anche perché "sono tanti i lavori che gli italiani non vogliono più fare". E ancora: "Parlano i dati, non c'è modo di ...

Boeri replica a Salvini : «Migranti servono Dati parlano da soli». Di Maio lo difende Il ministro : pensi a far funzionare l’Inps : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

