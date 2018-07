Migranti | Orban | Germania li rimandi in Grecia

Vertice Ue sui Migranti - Schlein : ‘Italia sconfitta - vince Orban’. Minniti : ‘Cambio del trattato di Dublino è un macigno’ : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...

Migranti - Orban : raccolto grande vittoria : 17.02 "Siamo soddisfatti, perché i quattro di Visegrad hanno raccolto una grande vittoria". Così il premier ungherese Orban su Fb,"l'Ungheria non diventerà un paese di immigrazione, resterà ungherese". "La minaccia che incombeva su di noi era che avrebbero cominciato i reinsediamenti all'interno degli Stati europei dai campi che avevano intenzione di realizzare", spiega. "Siamo riusciti a difenderci da questa proposta e a far approvare la ...

Salvini - Migranti : “chiusi tutti i porti alle Ong”/ Forza Italia vs Lega : “Orban non fa interessi di Roma” : Caos migranti, Salvini attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Ma quale svolta - sui Migranti vince la linea di Orban e Macron : Bruxelles. Doveva essere il vertice del “cambio radicale” della politica europea sulle migrazioni, del superamento di Dublino e del principio della responsabilità del paese di primo ingresso, dell'Italia non più lasciata sola in Europa, degli altri paesi che aprivano i porti e accoglievano i migrant

Migranti - trattativa in Europa : il premier Conte trova l’intesa con Macron. Ma Orban frena : Chiusi nella stanza fino notte fonda, con la tensione alle stelle, nel tentativo di trovare un punto di incontro. Il Consiglio europeo ostaggio del veto dell’Italia. Emmanuel Macron (con la regia di Angela Merkel) che si fa avanti per cercare un’intesa con il premier Giuseppe Conte. La trova. Riescono a convincere una decina di altri leader. Ma la...

Migranti - Salvini : «Lifeline fuorilegge la ospitino i francesi a Marsiglia» E su Macron : è più cattivo di Orban : Di ritorno da Tripoli, il ministro dell’Interno sottolinea vicinanza e assoluta collaborazione con la Libia

Migranti - il ‘divieto di accoglienza’ di Orbàn parla chiaro : l’Ungheria vuole porre fine al sogno europeo : Mentre la procura antimafia di Palermo chiede una volta per tutte l’archiviazione delle indagini sui presunti collegamenti tra le ong che operano soccorsi in mare e trafficanti perché inesistenti e, non solo, sancisce che l’operato di queste ong è perfettamente in regola con le leggi italiane; mentre Juncker corre in aiuto a Merkel con il suo “summit” di domenica per permettere a Seehofer, il ministro (Csu) degli Interni, di rispedire i ...

Migranti - io c’ero quando Orbàn ha schierato i militari al confine. Se l’Europa muore è anche colpa sua : Quanti sono ad oggi i Migranti ricollocati dall’Italia all’Ungheria o alla Polonia? Zero! Un numero facilissimo da ricordare. Appena ventotto sono i richiedenti asilo accettati da Slovacchia e Repubblica Ceca. Siamo in Europa dell’Est. Questo è il cosiddetto gruppo di Visegrad. Non sono paesi soltanto ad est, non sono estranei. Sono Europa. La relocation, approvata dal Consiglio Giustizia e Affari Interni a settembre 2015 su proposta della ...

Orban “Divieto accoglienza in Costituzione Ungheria”/ Legge elude quote Migranti "contro lo speculatore Soros" : Ungheria: Orban, "Divieto di accoglienza in Costituzione". La Legge "Stop Soros" presto votata in Parlamento: mossa per evitare le quote Ue sui migranti, ira Ue(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:38:00 GMT)

Migranti - Fico : "Orban deve essere multato" : Il Presidente della Camera Roberto Fico, oggi a Napoli per il convegno "Miezz a via" sul fenomeno delle baby gang, è intervenuto anche sul fenomeno dei flussi migratori che sta tenendo banco in tutta Europa in queste settimane, con la riforma del trattato di Dublino che ha subito uno stallo.L'Ungheria e il suo primo ministro Viktor Orbán sono contrari a farsi carico della quota di Migranti disposta dalla versione attuale dell'accordo di ...