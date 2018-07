Migranti |  Mattarella |   serve controllo ordinato da tutta Ue

agi

(Di giovedì 5 luglio 2018) L'intesa raggiunta al Consiglio europeo è “incoraggiante” perché ha confermato il finanziamento al fondo per l'Africa, insieme al principio per cui il fenomeno migratorio è una sfida comune. A questo esito devono seguire scelte concrete per ricondurre a undel fenomeno in dimensione europea“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con la Presidente della Repubblica di Lituania, Dalia Grybauskaitė.