Migranti | l’Ungheria | “Berlino li rimandi in Grecia | non da noi”

Migranti - il ‘divieto di accoglienza’ di Orbàn parla chiaro : l’Ungheria vuole porre fine al sogno europeo : Mentre la procura antimafia di Palermo chiede una volta per tutte l’archiviazione delle indagini sui presunti collegamenti tra le ong che operano soccorsi in mare e trafficanti perché inesistenti e, non solo, sancisce che l’operato di queste ong è perfettamente in regola con le leggi italiane; mentre Juncker corre in aiuto a Merkel con il suo “summit” di domenica per permettere a Seehofer, il ministro (Csu) degli Interni, di rispedire i ...

L’Ungheria cambia la Costituzione e dice no all’accoglienza dei Migranti economici : Con 180 voti favorevoli e appena 18 contrari il Parlamento ungherese ha approvato la norma che vieta l'accoglienza dei migranti economici, cioè coloro che non fuggono da guerre e persecuzioni ma dalla fame e dalle gravi conseguenze dei cambiamenti climatici.Continua a leggere

Migranti - l’Ungheria punta a inserire il “divieto di accoglienza” in Costituzione. La mossa contro le quote chieste dall’Ue : inserire nella Costituzione il divieto di accoglienza dei Migranti economici illegali. E’ il progetto cui sta lavorando il governo ungherese di Viktor Orban inserirà. La modifica è stata votata in commissione parlamentare, e con tutta probabilità sarà approvata in aula domani dalla maggioranza governativa di due terzi del partito del premier Fidesz. Con questa modifica, il primo ministro ungherese cerca un ulteriore argomento per ...

Migranti - Roberto Fico si smarca da Matteo Salvini : “Ue sanzioni l’Ungheria se Orban rifiuta le quote” : Il presidente della Camera Roberto Fico prende le distanze dalle posizioni espresse più volte dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sulle quote Ue per la redistribuzione dei Migranti a cui il governo ungherese guidato da Viktor Orban si oppone: "Chi non vuole le quote allora paghi le multe. Orban, quindi, se non vuole le quote deve essere multato", afferma Fico.Continua a leggere

Migranti - Fico incontra Medici senza frontiere. Il direttore Eminente : “Grave se l’Italia seguisse l’esempio dell’Ungheria” : “Non è un momento banale per le Ong, basta pensare a quanto successo in Ungheria. Sarebbe grave se anche in Italia fossero introdotte norme analoghe a quelle di Orban, che criminalizzano chi pratica solidarietà“. Questa la denuncia di Gabriele Eminente, direttore generale di Medici senza frontiere Italia, che è stato ricevuto dal presidente della Camera Roberto Fico, insieme a una delegazione. Un incontro avvenuto dopo ...