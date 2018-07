Migranti | la nuova circolare ai prefetti

Migranti - nuova strage : 63 dispersi E il Mediterraneo resta senza Ong : «È incredibile, potremmo salvare vite e invece veniamo bloccati, perquisiti, messi sotto indagine per i giochi della politica. Leggiamo i post su Facebook e le dichiarazioni alla stampa sulla ...

Migranti - l’Unione europea ha deciso. Cosa prevede la nuova intesa : Accordo alle prime luci dell’alba a Bruxelles sui Migranti. “I 28 leader hanno trovato un’intesa sulle conclusioni del Consiglio europeo, inclusa l’immigrazione”, ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine di una maratona notturna per la difficile trattativa. “Da questo Consiglio europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è ...

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro Migranti : Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di “tolleranza zero” Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti proviene da NewsGo.

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro Migranti : Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di “tolleranza zero” Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti proviene da NewsGo.

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro Migranti : Vuole capire "Sono qui per informarmi sulla struttura, dove so che tenete bambini sul lungo termine", aveva detto Melania Trump durante la visita a McAllen . "Vorrei anche chiedervi come posso aiutare ...

Migranti - nuova bozza Ue : “L’Unione resta a fianco dell’Italia” : Migranti, nuova bozza Ue: “L’Unione resta a fianco dell’Italia” Migranti, nuova bozza Ue: “L’Unione resta a fianco dell’Italia” Continua a leggere L'articolo Migranti, nuova bozza Ue: “L’Unione resta a fianco dell’Italia” proviene da NewsGo.

Migranti - nuova bozza Ue : 'L'Unione resta a fianco dell'Italia' : "Gli sforzi per fermare i trafficanti che operano dalla Libia o da altri luoghi devono essere intensificati. L'Ue continuerà a essere al fianco dell'Italia e degli altri Paesi in prima linea". E' ...

Vertice Ue su Migranti - nuova bozza : intesa su fondi e schema sbarchi - : Dopo il summit informale a Bruxelles e in vista del Consiglio europeo di fine mese sul tema dei flussi migratori, emerge un nuovo documento. Previste misure contro movimenti secondari e disincentivi ...

Migranti - cosa dice la nuova bozza del Consiglio Europeo : Dal summit informale sui Migranti che si è svolto domenica, a Bruxelles, sono uscite due certezze. La prima è che tutti i leader seduti al tavolo

La nuova proposta del governo italiano sui Migranti non ha niente di nuovo : Dentro ci sono cose già discusse o sperimentate da mesi ma nessun «nuovo paradigma di risoluzione dei problemi», come aveva anticipato Conte The post La nuova proposta del governo italiano sui migranti non ha niente di nuovo appeared first on Il Post.

Migranti - vertice Ue : Conte a Bruxelles/ “Proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino” : Migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “Proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:09:00 GMT)

Migranti - Conte : dall'Italia una proposta nuova per superare Dublino : L'obiettivo è 'una puntuale politica di regolazione e gestione dei flussi che sia efficace e sostenibile, che mira a superare completamente il regolamento di Dublino, basato su una logica ...

Migranti - nuova rotta dall'Algeria : sbarchi anche in Sardegna : Ancora un intervento dei Finanzieri del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari a contrasto dell'immigrazione clandestina sulla costa meridionale della Sardegna. I finanzieri hanno bloccato 15 Migranti a bordo...

Usa - Trump e la nuova stretta sui Migranti. L'audio choc dei bambini : Critiche anche dalla Silicon Valley, dal ceo di Apple Tim Cook , politica 'disumana', da Mark Zuckerberg, tra i donatori di una raccolta fondi pro bimbi lanciata su Fb che ha già superato i 4 miloni ...