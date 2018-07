Migranti : intestatari fittizi per gestione accoglienza - in carcere ex deputato Ars Fratello (2) : (AdnKronos) – I Carabinieri hanno anche documentato una serie di manovre illecite attuate da Fratello con la complicità di due persone a lui vicine ‘ anch’essi tratti in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari – “finalizzate ad alienare beni e servizi di una società sportiva di sua proprietà, dichiarata fallita nel 2015 ad altra società da lui costituita ed intestata ad uno dei complici con l’esclusiva ...

Migranti : intestatari fittizi per gestione accoglienza - in carcere ex deputato Ars Fratello : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – L’ex deputato regionale all’Ars Onofrio Fratello, detto Norino, è stato arrestato dai Carabinieri del Comando provinciale di Trapani con l’accusa di avere creato una rete di intestatari fittizi per gestire cooperative per l’accoglienza di Migranti. I militari, guidati dal Comandante provinciale di Trapani, colonnello Stefano Russo, stanno eseguendo un ordinanza di misura cautelare ...

Migranti : intestatari fittizi per gestione accoglienza - in carcere ex deputato Ars Fratello (2) : (AdnKronos) - I Carabinieri hanno anche documentato una serie di manovre illecite attuate da Fratello con la complicità di due persone a lui vicine – anch’essi tratti in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari - "finalizzate ad alienare beni e servizi di una società sportiva di sua proprietà,

