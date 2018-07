Migranti in Usa | Cnn | test Dna sui bambini per riunire le famiglie

Migranti - commissaria di Strasburgo ai diritti umani : “Ong siano libere di usare i porti” : Nel quadro della gestione delle politiche migratorie, "le Ong dovrebbero essere libere di usare i porti e altre strutture per le operazioni di salvataggio e per aiutare i Migranti". Lo ha detto la commissaria ai diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic.Continua a leggere

Usa : donna su Statua liberta' per 'liberare bimbi Migranti'. Arrestata : Dopo circa tre ore, due agenti legati con una fune sono riusciti a raggiungere e a bloccare una donna che si era arrampicata sulla base della Statua della libertà, dopo che sette attivisti sono stati ...

Migranti Usa - ricongiungimento solo per chi rinuncia all'asilo? : Immigration and Customs Enforcement, la polizia anti immigrazione che diventata il braccio armato della politica di Donald Trump: o essere riuniti con i loro figli prima di lasciare il Paese oppure ...

Migranti - l'accusa di Saviano : 'Il governo finanzia i torturatori' : ' Toninelli, si concentri: finanziare la Guardia costiera libica, che secondo l'Unhcr coincide con i trafficanti di esseri umani, significa fomentare il traffico e non fermarlo. Significa finanziare ...

Il ricatto sui Migranti in Usa : E' la denuncia fatta ai media americani dalle associazioni per i diritti civili i cui avvocati stanno offrendo assistenza legale alle migliaia di famiglie separate dalla politica di tolleranza zero. ...

Più carceri per Migranti negli Usa? "Significa più affari per aziende amiche di Trump" : "Più carceri per migranti? Significa più affari per sostenitori di Trump": la decisione del presidente Donald Trump di creare nuovi centri di detenzione per migranti irregolari negli Stati Uniti darà...

Migranti : Di Maio - premio a cittadini Lampedusa ma stop a egoismi : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘I cittadini italiani, quelli di Lampedusa per esempio, meriterebbero un premio per la pazienza e la solidarietà dimostrata in tutti questi anni. Ma ci teniamo a dire agli altri paesi: è finita l’epoca in cui ci sobbarchiamo il peso dei loro egoismi e ipocrisie” . Così il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, dal palco della conferenza dei servizi della Cisl ...

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 Migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...

Migranti - ondata di marce di protesta in Usa : 700 manifestazioni

Migranti : Trump - leggi Usa sono stupide : Le nostre leggi sono le più stupide al mondo. I repubblicani vogliono frontiere solide e nessun crimine. I Dem vogliono frontiere aperte e sono deboli sul crimine!". Tutte le notizie di Breaking News ...

DIETRO LE QUINTE/ Fico usa i Migranti per rompere il patto Salvini-Di Maio : Ieri il numero 1 di Montecitorio è sbottato contro la linea del governo sulla questione migratoria. L'anima di M5s rappresentata da Roberto Fico è sempre più in difFicoltà. ANTONIO FANNA

Usa - cortei contro Trump : "Migranti qui benvenuti" - : Settecento eventi in tutto il Paese: al centro della mobilitazione, partita da Washington, l'appello per riunificare le famiglie separate ai confini.