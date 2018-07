Migranti | il monito dell' Europarlamento | Non criminalizzare Ong

I populisti un rischio per l'economia - i Migranti fanno bene alla crescita : il monito dell'Ocse" : ... ed è in fase di espansione 'dal 2014 grazie a una politica monetaria molto accomodante, a politiche moderatamente espansive e al recupero dell'economia mondiale'. Però, avverte, 'un evento politico ...

Monito dell'Onu agli Usa sui Migranti : ANSA, - ROMA, 18 GIU - "E' inaccettabile e crudele" separare i figli dai genitori migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti dalla frontiera con il Messico. E' il Monito lanciato a Ginevra ...

Migranti - polizia e telecamere speciali in Croazia per monitorare 'nuova rotta balcanica' : Provengono da Afghanistan, Siria, Pakistan, Bangladesh, Iran e Iraq e cercano di passare i confini dell'Europa aprendo nuovi sentieri, sono soprattutto uomini e ragazzi che viaggiano soli -

Di Maio : «Stiamo per chiudere» Salvini : «Se no si va al voto» Conti e Migranti - monito Ue all’Italia : Ennesimo incontro in serata tra il leader della Lega e il capo politico del M5S. Salvini: «Io ho la coscienza pulita perché stiamo lavorando al massimo: vediamo se c'è programma forte». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari». Di Maio: «Eurocrati, come vi permettete?»

