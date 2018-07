Migranti | gli effetti della circolare Salvini ai prefetti | più irregolari e più ricorsi

2018 - quando Twitter odia : donne e Migranti i più bersagliati. Esplode l’antisemitismo : Si, si odia sempre più. Un mondo globalizzato accomunato da un imperativo categorico: odia il prossimo tuo, specialmente se non la pensa come te, o peggio, se diverso per razza, religione e preferenze sessuali. È così gli “haters” proliferano, specie sui social dove l'”hate speech” trova terreno fertile: troppo facile insultare qualcuno nascondendosi dietro un profilo. Improperi che non si pronuncerebbero mai nella vita ...

Migranti : Palermo - Cgil Cisl e Uil a sostegno di 'Indossiamo una maglietta rossa' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Anche a Palermo Cgil, Cisl e Uil aderiscono all’iniziativa 'Indossiamo una maglietta rossa per un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà' promossa da Libera, Gruppo Abele, Arci e Anpi. I tre sindacati invitano i propri iscritti a indossare, sabato 7 lug

Salvini - stretta sui Migranti : "Accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra" : "Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla...

Migranti - ex deputato Udc arrestato : “I soldi per l’accoglienza usati per comprare l’abbonamento allo stadio della Juventus” : I fondi per l’accoglienza ai Migranti in provincia di Trapani sono stati utilizzati anche per acquistare abbonamenti allo Juventus Stadium per la stagione 2015/2016. Il retroscenza è emerso durante una delle perquisizioni negli uffici riferibili a Onofrio “Norino” Fratello, ex deputato dell’ Udc dell’Assemblea Regionale Siciliana, arrestato dai carabinieri di Trapani. Tra i documenti sequestrati, infatti, gli ...

Migranti - migliaia adesioni a iniziativa 'magliette rosse' sabato : Roma, 5 lug., askanews, - Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all'appello 'Una maglietta rossa per ...

Brennero e Migranti - in giugno la quota degli arrivi è stata pari a zero : ...italiano si faccia sollecito interprete delle esigenze del sistema produttivo nazionale adottando le misure necessarie e avanzando proposte che riducano al massimo i danni per la nostra economia».

Migranti : Pd lombardo raccoglie appello Don Ciotti - sabato magliette rosse : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Il Partito democratico lombardo raccoglie l'appello di Don Ciotti "per fermare l'emorragia di umanità" e per sostenere un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà. Così, per sabato prossimo, 7 luglio, l'invito per tutti i democratici è quello di aderire al

Migranti - Mattarella : da Consiglio Ue intesa incoraggiante : Roma, 5 lug., askanews, - L'intesa raggiunta nel Consiglio Ue sui Migranti è stata 'importante' e 'incoraggiante' ma ora i principi indicati devono essere declinati concretamente. Lo ha detto il ...

Migranti in Usa - Cnn : test Dna sui bambini per riunire le famiglie - : Secondo quanto riferito da un funzionario federale, le autorità starebbero eseguendo esami genetici per ricongiungere bimbi e genitori separati al confine con il Messico. Nessuna notizia sulla data ...

Scala la base della Statua della libertà : "Liberate i figli dei Migranti in gabbia". Arrestata : Stati Uniti. Una donna afroamericana ha Scalato la base della Statua della libertà, per protestare contro la politica dell'amministrazione Trump: chiedeva che tutti i bambini migranti fossero liberati, riferendosi ai figli dei clandestini separati dai genitori al confine col Messico. sull'immigrazione. Prima ...

"Ero un prestanome. Ecco come lucravano sull'accoglienza ai Migranti" : Sgominata una rete che gestiva cooperative per l'accoglienza di migranti in provincia di Trapani. Tra gli arrestati l'ex deputato regionale centrista dell'Ars, Onofrio Fratello. In azione i carabinieri del Comando provinciale che hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 4 persone accusate, a vario titolo, di intestazione fittizia di beni e bancarotta fraudolenta. Contestualmente sono state notificate ulteriori 6 ...

Migranti - Consiglio Europa : Ong cruciali : 11.16 "Qualsiasi approccio alla migrazione nel Mediterraneo dovrebbe garantire un sistema dotato di risorse sufficienti e pienamente operativo per salvare vite umane in mare (...).In questo contesto, le organizzazioni non governative (Ong) svolgono un ruolo cruciale e dovrebbero essere libere di utilizzare i porti e altre strutture". Così il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic. "Purtroppo un certo numero di ...